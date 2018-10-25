إسرائيل تزود الهند بصواريخ "باراك 8"

أبرمت الصناعات الجوية الإسرائيلية صفقة صواريخ مع الهند بقيمة 777 مليون دولار، بموجبها ستزودها بصواريخ من طراز "باراك 8" التي ستكون بخدمة سلاح البحرية الهندي.

وتشمل منظومة الصواريخ الدفاعية "باراك 8"، أجهزة رادار إلكتروني، مركز مراقبة وتحكم، منصات إطلاق وقاذفات مزودة برؤوس متطورة.

ووفقا لصحيفة "دماركر"، فإن الصناعات الجوية الإسرائيلية وقعت على صفقة مع الهند لتزوديها بمنظومة صاروخية دفاعية "LRSAM"، التي سيتم تزويدها لـ7 سفن من سلاح البحرية الهندي، وهي ذات المنظومة الدفاعية التي زودتها الشركة لسلاح البحرية الإسرائيلي.

وبإبرام هذه الصفقة، تصل مبيعات الصناعات الجوية للمنظومة الصاروخية "باراك" إلى 6 مليار دولار، من خلال عقود وصفقات أبرمتها الشركة في السنوات الماضي، علما أن الصفقة السابقة مع الهند أبرمت منتصف عام 2017، حيث تم التوصل لاتفاق أن تزود الصناعات الجوية الإسرائيلية الهند صواريخ "باراك 8" بقيمة 1.6 مليار دولار.

ووقعت الشركة الإسرائيلية الصفقة مع الشركة الحكومية الهندية "BEL" التي تعتبر شركة المقاولات الرئيسية لحكومة الهند، ووفقا لسياسة الحكومة الهندية، فإن غالبية عملية إنتاج الصواريخ ستتم في الهند وليس بمصانع الشركة الإسرائيلية في البلاد.

وقال مدير عام شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، نمرود شيفر، إن "الصفقة تعكس توجه الصناعات الجوية نحو التطور والنمو التجاري والربح، وكذلك تعزيز الشراكة مع الصناعات الجوية الهندية المتواصلة منذ سنوات".

وأضاف شيفر: "يتم التعبير عن هذه الشراكة من خلال تطوير وإنتاج منظومات مشتركة، فالهند ستبقى السوق المركزي بالنسبة للصناعات الجوية الإسرائيلية، حيث سنواصل تدعيم مكانة الصناعات الجوية في ظل المنافسة".

وأوضح أن إدارة الصناعات الجوية الإسرائيلية ستواصل النشاط لتحديث الإستراتيجية التجارية للشركة، عبر تطوير المنظومات الدفاعية مثل "باراك 8"، إلى جانب تطوير واستحداث منظومات جديدة أخرى في مجال الدفاعات الجوية ومجالات أخرى.

من جانبه، قال مدير عام الصناعات الجوية الإسرائيلية، بوعز ليفي، المسؤول عن وحدة الصواريخ والفضاء: "الصفقة تعكس عمق التعاون والشراكة ما بين إسرائيل والهند، وهذه الصفقة شهادة أخرى لقدرات الشركة الإسرائيلية لتطوير أسلحة متطورة التي تشكل رافعة رئيسية لنمو وتطوير الشركة".

وأضاف: "منظومة الصواريخ "باراك 8"، توفر الأجوبة وتعطي الحلول للتهديدات المختلفة، حيث تم تطويرها لتتلاءم مع منظومات متواجدة في الخدمة، بحيث تمكن مرونة في تشغيلها لكل من يتزود بها، مع إمكانية لتعزيز قدراتها في ساحة القتال".