نتنياهو: الزيارة لعمان سيتبعها خطوات أخرى مع دول عربية

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في افتتاح جلسة الحكومة صباح اليوم الأحد، إن زيارته إلى سلطنة عمان، تأتي ضمن إجراءات شبيهة يقودها مع الدول العربية، لافتا إلى أن سيكون المزيد من هذه الخطوات.

وتطرق نتنياهو في كلمته إلى التصعيد على الجبهة الجنوبية بالقول: "إسرائيل لن تقبل بأي حال من الأحوال إنذارات من حركة حماس، وعليه سنواصل العمل فقط بما يتوافق مع مصالحنا".

وأتت تصريحاته في إطار الرد على ما نشرته شركة الإخبار الإسرائيلية، بأن حماس وضعت إنذارات وشروطا لإسرائيل وهددت في التصعيد في حال لم تحول الأموال التي خصصتها قطر لدفع المعاشات في غزة، فيما نقل موقع "واللا" عن مصادر سياسية قولها: "لا علم لنا بمثل هذه الشروط والإنذارات".

كما عقب نتنياهو على عملية إطلاق النار داخل كنيس في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأميركية والتي أسفرت عن مقتل 11 شخصا بالقول: "نعبر عن حزننا ونتضامن مع عائلات ضحايا هذه المجزرة المروعة، وأبعث بتعازينا إلى العائلات التي فقدت أحبائها. نحن نقف سوية في جبهة واحدة ضد معاداة السامية، فما حصل أكبر جريمة معادية للسامية في الولايات المتحدة".

يذكر أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ يوم الجمعة وصباح السبت، سلسلة غارات على قطاع غزة استهدف من خلالها عدة مواقع للفصائل، فيما أعلنت سرايا القدس الجانح العسكري لحركة حماس، أنها أطلقت51 قذيفة من قطاع غزة صوب جنوب البلاد في عملية أسمتها، أسمتها "ثأر تشرين"، وذلك ردا على تغول الاحتلال الإسرائيلي في دماء أبناء الشعب الفلسطيني بمسيرات العودة وثأرا لدماء الشهداء.