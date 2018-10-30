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كحلون: انتخابات الكنيست مطلع العام 2019

تاريخ النشر: 30/10/2018 - 15:24

كحلون: انتخابات الكنيست مطلع العام 2019
عرب 48

قال وزير المالية الإسرائيلي، موشي كحلون، في حديث إذاعي، اليوم الثلاثاء، إنه يعتقد أنه سيتم تقديم موعد انتخابات الكنيست إلى مطلع العام القادم 2019.

وقال كحلون إن الإعلان عن انتخابات عامة سيكون بعد انتخابات السلطات المحلية، متوقعا أن تكون بين شهري شباط/فبراير وآذار/مارس.

وبحسبه، فإنه لا يعتقد أن الحكومة الحالية يمكنها تجاوز العقبات القائمة، بينها التهود والتجنيد.

وقال إنه لا يوجد إجماع في وسط وزراء الحكومة، وهناك صراعات في وسطهم، مضيفا "هذه الحكومة ليست متجانسة"، وأن لديه مصاعب كبيرة مع الوزراء في قضايا معينة اجتماعية اقتصادية.

وقال أيضا إنه لو بقي في "الليكود" لكان قد اصطدم بمعارضة للخطوات التي حاول الدفع بها بسبب "مجموعات القوة" وصراعات الانتخابات التمهيدية داخل الحزب.

وفي حال جرى تقديم موعد الانتخابات، يضيف كحلون، أن "حزب كولانو ليس في جيب أحد"، ولكنه يبقى "حزبا يمينيا" لن يتحالف مع "المعسكر الصهيوني" الذي توجه إلى "اليسار" أكثر من اللازم، على حد قوله.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#موشي كحلون
#حزب كولانو
#حزب الليكود
#انتخابات الكنيست
#انتخابات السلطات المحلية

من عرب 48

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