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كاتس: سأتوجه لعمان لدفع مبادرة ربط دول الخليج بإسرائيل

تاريخ النشر: 04/11/2018 - 11:12

كاتس: سأتوجه لعمان لدفع مبادرة ربط دول الخليج بإسرائيل
كاتس يسافر لعمان بمهمة من نتنياهو (أ.ب)
عرب ٤٨

يسافر وزير المواصلات والشؤون الاستخبارية، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إلى سلطنة عمان، للمشاركة في أعمال مؤتمر دولي حول النقل والمواصلات الدولية.

وتحمل زيارة كاتس إلى سلطنة عمان والتي تأتي بعد الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى مسقط، أبعاد سياسة لتطبيع العلاقات بين البلدين، وذلك على الرغم من أن مشاركة كاتس تأتي في سياق مؤتمر دولي للمواصلات والنقل.

وقال كاتس: "سأتوجه اليوم الأحد، إلى سلطنة عمان بمهمة من رئيس الحكومة نتنياهو، لعرض ودفع مبادرة ربط دول الخليج بإسرائيل".

وأضاف: "خلال زيارتي لمسقط أعتزم تقديم وتعزيز مبادرتنا المشتركة، "مسارات السلام الإقليمي"، لربط دول الخليج بإسرائيل والبحر المتوسط، وذلك ضمن تعزيز المحور الذي يتجاوز إيران، من خلال تطبيع العلاقات من منطلق قوة، فهذا التوجه مهم، إنه حقيقي وممكن".

وسيعرض كاتس خلال أعمال المؤتمر مبادرة مشتركة بينه ونتنياهو، تقضي بمد خطوط نقل أو سكك حديدية بين إسرائيل ودول الخليج، أو مد البحر المتوسط بدول الخليج، مرورا بإسرائيل والأردن.

يذكر أن هذه المرة الأولى التي يتم خلالها دعوة وزير إسرائيلي للمشاركة في مؤتمر دولي في العاصمة مسقط، حيث رجحت وسائل إعلام إسرائيلية، أن ذلك مؤشر على العلاقات التي وصفتها بـ"الوثيقة" بين عمان وإسرائيل.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#يسرائيل كاتس
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#سكة حديد
#تطبيع

من عرب 48

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