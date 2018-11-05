نتنياهو يلتقي المبعوث الأميركي الخاص لسورية

التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية، جيمس جيفري.

وجاء أن نتنياهو اجتمع مع المبعوث الأميركي، جيفري، وناقش معه التطورات في سورية، وبضمن ذلك "الجهود المبذولة في مواجهة إيران".

كما جاء أن نتنياهو شكر المبعوث الأميركي على هذه "الجهود"، ورحب بالعقوبات الأميركية الجديدة ضد إيران، التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

يذكر في هذا السياق، أن نتنياهو كان قد رحب، في وقت سابق اليوم، بالحزمة الثانية من العقوبات الأميركية ضد إيران، واعتبر أن "اليوم هو يوم تاريخي". ووصف العقوبات بأنها "الأشد التي تفرض على إيران منذ بدء المجهود ضد النظام".

وأضاف نتنياهو أن "إيران هي أكبر تهديد لإسرائيَل والشرق الأوسط والعالم"، معتبرًا أنها "ستساهم في الاستقرار والأمن والسلام".