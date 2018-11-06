  2. ميديا
  3. ميديا

"ذباب إلكتروني".. يهاجم سارة ويمدح نتنياهو!

تاريخ النشر: 06/11/2018 - 23:51

"ذباب إلكتروني".. يهاجم سارة ويمدح نتنياهو!
من أحد الحسابات (تويتر)
عرب ٤٨

كشف خبيران إسرائيليّان في مجال التكنولوجيا، يوم الثلاثاء، أن 150 حسابًا مزوّرا في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أوردت تغريدات داعمة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في العام الأخير.

وبحسب ما أفادت القناة الإسرائيلية العاشرة في موقعها الإلكترونيّ، فإن الحسابات المزوّرة، كالت المديح لنتنياهو، فيما هاجمت زوجته ساره، بأوصافٍ من قبيل؛ "الأقبح في العالم"، و"متوحّشة"، و"كاذبة".

ووفقًا للقناة، فإن نشاط الحسابات المُزوّرة بلغ ذروته في مُناسبتين بالسنة الأخيرة، وهُما؛ زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للقدس المُحتلّة، وأما الثانية، فهي نقل السفارة الأميركية من تل أبيب للقدس.

وأولت الحسابات أهمية كبيرة للعلاقات الإسرائيلية – الأميركية، متمثلة بين الرئيسين ترامب ونتنياهو.

وتسبب الكشف عن الحسابات بردة فعل عند بعض أعضاء الكنيست، إذ اعتبرت رويتل سويد التي تنتمي إلى "المعسكر الصهيوني" أن الأمر الذي حدث يجب أن يُشكّل إنذارًا تحذيريًّا من محاولة التدخل بالخطاب في إسرائيل".

وأضافت سويد التي أكدت عزمها التوجّه بشكوى لمُراقب الدولة: "تلقينا تحذيرًا، عشية الانتخابات، يُفيد بأن الحسابات المزيفة باتت من اللاعبين الأساسيين في الساحة السياسية في إسرائيل، في محاولة للتأثير علينا".

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#نتنياهو
#سارا نتنياهو
#تويتر
#ذباب إلكتروني
#حسابات وهمية

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"لدعم الصحافة التقدُّميّة": مليون قارئ يتبرّعون بأموالٍ لصحيفة "ذا غارديان"
"لدعم الصحافة التقدُّميّة": مليون قارئ يتبرّعون بأموالٍ لصحيفة "ذا غارديان"

2018-11-06

تمثال لمحمد صلاح يُثير سخرية المعجبين
تمثال لمحمد صلاح يُثير سخرية المعجبين

2018-11-05

#نبض_الشبكة: السيسي يُلقي باللوم على السوريين لدمار بلادهم
#نبض_الشبكة: السيسي يُلقي باللوم على السوريين لدمار بلادهم

2018-11-05

الأكثر قراءة

إنقاذ 4 عمال بعد انهيار سقالات في ورشة بناء

إنقاذ 4 عمال بعد انهيار سقالات في ورشة بناء

2018-11-06
صحافي سعودي يُقتل تحت التعذيب بسبب صفحة على

صحافي سعودي يُقتل تحت التعذيب بسبب صفحة على "تويتر"

2018-11-06
حالة الطقس: غائم جزئيا وتساقط أمطار محلية

حالة الطقس: غائم جزئيا وتساقط أمطار محلية

2018-11-06
مصرع امرأة من كفر مندا في حادث طرق قرب عكا

مصرع امرأة من كفر مندا في حادث طرق قرب عكا

2018-11-06
إطلاق النار على فلسطينية بادعاء محاولة تنفيذ عملية طعن

إطلاق النار على فلسطينية بادعاء محاولة تنفيذ عملية طعن

2018-11-06