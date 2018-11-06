نتنياهو: "القوة تغير كل شيء بسياستنا تجاه دول بالعالم العربي"

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إنه لا يعترف بأن إسرائيل تحتل الضفة الغربية، وكلمة "احتلال" هي "هراء". وجاءت أقوال نتنياهو خلال اجتماع لكتلة حزب الليكود، أمس، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الثلاثاء.

واعتبر نتنياهو أن "القوة هي الأمر الأكثر أهمية في السياسة الخارجية لدولة إسرائيل. ’احتلال’ هذا هراء. وتوجد دول عملاقة احتلت وأجرت تبادل سكان ولا أحد يتحدث عنها. القوة هي المفتاح. القوة تغير كل شيء بسياستنا تجاه دول في العالم العربي".

وتابع نتنياهو أن "التنازلات تعتبر ضعفا في الشرق الأوسط. وخلافا للمفهوم بأن ما سيجلب اتفاقيات مع العرب هي التنازلات، إلا أن التنازلات ستحقق تغييرات طفيفة وقصيرة الأمد ولكن ليس أكثر من ذلك"، معتبرا أن "ما ينبغي فعله هو التقدم بواسطة مصلحة مشتركة مع إسرائيل تستند إلى القوة التكنولوجية".

وبأقواله هذه، يؤكد نتنياهو على رفضه التوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني وقيام دولة فلسطينية، على عكس تصريحاته المضللة في الساحة الدولية، وذلك في الوقت الذي تهرول فيه دول عربية في الخليج إلى تعزيز العلاقات مع إسرائيلية وإخراجها من السرية إلى العلن. وكان نتنياهو قد زار سلطنة عمان، قبل عشرة أيام، وترددت أنباء عن توقع زيارته للبحرين، بينما يتقرب جدا من العرش السعودي ويحذر من تبعات عدم استقراره.

وتطرق نتنياهو إلى العقوبات الأميركية على إيران، التي دخلت حيز التنفيذ أمس، واعتبر أن "هذا يوم تاريخي، لأن هذا هو اليوم الذي فيه الولايات المتحدة بقيادة الرئيس ترامب فرضت عقوبات شديدة للغاية على إيران، وهي أشد عقوبات فرضت على إيران منذ بدء المجهود لوقف عدوانيتها. ونحن نرى تأثير هذه العقوبات على الأرض منذ الآن. ونرى ذلك من خلال تقليص الميزانيات للجهات العدوانية التي تقوم بها إيران داخل أراضيها وخارج أراضيها".