المحكمة العليا الإسرائيلية توقف هدم بيت منفذ عملية "بركان"

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية مساء اليوم، الخميس، أمرا احترازيا ضد هدم بيت عائلة أشرف نعالوة في ضاحية شويكة في طولكرم، والمشتبه بتنفيذ عملية إطلاق النار في المنطقة الصناعية الاستيطانية "بركان"، التي أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين.

وجاء قرار المحكمة العليا لدى نظرها في التماس ضد هدم البيت، وأمرت السلطات بالرد على الالتماس في غضون عشرة أيام. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد سلمت عائلة نعالوة قرار قائد المنطقة الوسطى للجيش الإسرائيلي، ناداف قدان، بهدم المنزل.

وأصدرت سلطات الاحتلال أمر الهدم، رغم أن منفذ عملية إطلاق النار، أشرف نعالوة، ما زال طليقا، وتطاره أجهزة الأمن الإسرائيلية منذ العملية قبل أكثر من شهر. وكانت سلطات الاحتلال أبلغت العائلة بالنية بهدم منزلها قبل ثلاثة أسابيع. .

وأشار موقع "يديعوت أحرونوت" الالكتروني إلى أن قرار سلطات الاحتلال بهدم البيت يعتبر غير مألوف، بسبب عدم القبض على منفذ العملية ولم يجر تحقيقا ولم تحصل السلطات على اعتراف بارتكاب العملية. لكن التوقع هو أن المنزل سيهدم بعد بضعة أسابيع بادعاء أن بحوزة الشاباك والجيش الإسرائيلي إثباتات وأدلة حيال هوية منفذ عملية إطلاق النار.

وأصدر جيش الاحتلال أمر هدم قبو المنزل والطابق الأول منه، بعد استئناف قدمته عائلة نعالوة.