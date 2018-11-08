كاتس: التعاون الإسرائيلي مع دول خليجية "يجب ويمكن أن يتسع"

اعتر وزير المواصلات والشؤون الاستخبارية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، أن التعاون بين إسرائيل ودول خليجية "واجب وممكن أن يتسع"، مشددًا أن على إسرائيل ودول الخليج العربية، التعاون في مجال أمن الطيران ومجالات مدنية أخرى مثل النقل والطيران التجاري والسياحة.

وكان كاتس، الذي يشغل أيضا منصب وزير النقل، في العاصمة العمانية مسقط الأسبوع الجاري، وذلك لحضور مؤتمر عن النقل، وجاءت زيارته بعد أقل من أسبوعين من زيارة نادرة لرئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لعمان التقى خلالها بالسلطان قابوس.

وقال كاتس في مقابلة خاصة لـ"رويترز"، أجراها عبر البريد الإلكتروني، إنه "من وجهة نظري يمكن ويجب للتعاون بين إسرائيل ودول الخليج أن يتوسع... لدى إسرائيل أيضا الكثير لتقدمه عندما يتعلق الأمر بتحلية المياه والري والزراعة والدواء".

يذكر أنه في تطور مستهجن على الصعيد الشعبي، بدأت الخطوط الجوية الهندية "إير إنديا"، هذا العام، رحلات إلى تل أبيب من الهند في خطوة بدا أنها رفعت حظرا دام 70 عاما على الرحلات من وإلى إسرائيل مرورا بالمجال الجوي السعودي.

ولا تربط إسرائيل علاقات دبلوماسية رسمية إلا بدولتين عربيتين، هما مصر والأردن، على الرغم من أن نتنياهو ألمح في عدة مناسبات إلى تحسن العلاقات مع دول خليجية. حيث تعتبر إسرائيل أن دول خليجية مثل السعودية والإمارات، حليف طبيعي في مواجهة إيران.

وقال كاتس إن الزيارات العلنية التي قام بها وزراء إسرائيليون في الآونة الأخيرة للخليج "تأتي في إطار توجه أوسع نطاقا لتعزيز العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج على أساس المصالح المشتركة واعتراف متبادل بالفوائد المحتملة للجانبين... وكلاهما في مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة إضافة إلى الفرص".