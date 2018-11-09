غالانت يدعو إلى تحالف دولي لإخراج إيران وحزب الله من سورية

دعا وزير الإسكان الإسرائيلي وعضو المجلس الأمني والسياسي الحكومي المصغّر (الكابينيت)، يوآف غالانت، اليوم الجمعة، إلى تشكيل تحالف دولي يشمل الولايات المتحدة الأميركيّة وأوروبا وروسيا لدفع إيران وحزب الله للخروج من سورية.

وقال غالانت، في حديثٍ لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيليّة، "علينا أن نتأكد أننا لن نكرر خطأنا في لبنان، وأن نسمح بحضور عسكري إيراني في سورية"، وإن إسرائيل "لن تسمح بأن يحصل نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، على أسلحة متطورة في طريقها من إيران إلى لبنان عبر سورية.

وادّعى غالانت أن إسرائيل قادرة بمفردها على إخراج إيران من سورية، "إلا أنها تريد الاستمرار في بناء تحالف دولي يشمل كل من يستطيع مساعدتنا، فلا دولة تريد أن تبقى إيران في سورية".

كما قال غالانت إن "الخطر الإيراني" لا يقتصر على سورية، إذ إن إيران "تتحكم بثلاث دول عربية، هي العراق، عبر الميليشيّات الموالية لها، واليمن، عبر دعم الحوثيين، ولبنان عبر حزب الله، بالإضافة إلى مسعاها الحثيث لتوطيد وجودها في سورية".

أمّا عن العلاقات السريّة بين إسرائيل وبعض الدول العربية، قال غالانت "إن هذه الدول هي من تتوجّه إلى إسرائيل خلف الأبواب المغلقة"، لا العكس، "إن نظرنا على الصورة بشكل أشمل، فإنه لا سبب حقيقيًا لأن تقاتل السعودية ودول الخليج إسرائيل، نحن لدينا مصالح مشتركة وعدو مشترك اسمه إيران، التي تهدد السعوديّة عن قرب".