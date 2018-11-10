غرينبلات: سنكشف عن "صفقة القرن" وعلى الجانبين تقديم تنازلات

قال مبعوث الرئيس الأميركي الخاص لعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، إن الإدارة الأميركية ستعلن قريبا عن تفاصيل "صفقة القرن" التي أعدها ترامب، زاعما أن كل ما تم نشره من معلومات وتفاصيل حتى الآن حول المبادرة الأميركية غير صحيحة وغير دقيقة.

وبحسب القناة العاشرة الإسرائيلية، فإن التصريحات التي نسبت إلى غرينبلات، وردت خلال اجتماع مغلق عقد في لندن يوم الأربعاء الماضي، حيث قال إن الإدارة الأميركية ستنشر قريبا خطة ترامب للسلام في منقطة الشرق الأوسط، وذلك وفقا لمسؤولين شاركوا في الاجتماع الذي نظمته "اللجنة من أجل الجندي في بريطانيا"، حيث وصل غرينبلات إلى لندن قادما من إسرائيل، بعد أن أجرى مشاورات مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حول خطة السلام الأميركية.

وقال مبعوث ترامب خلال الاجتماع المغلق في لندن: "التفاصيل الواردة في خطة السلام لن تعجب أي من الطرفين وستكون هناك حاجة من الجانبين لتقديم تنازلات، لكننا على قناعة من أنه إذا وافق الجانبان على الدخول في مفاوضات، فإنهم سيفهمون لماذا توصلنا إلى الاستنتاجات التي ستعرض في خطة السلام".

وشدد غرينبلات على أن هدف خطة السلام الأميركية هو التوصل إلى اتفاق دائم بين إسرائيل والفلسطينيين بدلا من الاتفاقيات المؤقتة. وقال إن "صفحة الرسائل المعتادة حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني لم تقربنا من الحل، إننا ندرك أن الحلول المؤقتة لا تحسن من حياة الفلسطينيين، بل توسع فقط دائرة المعاناة والعنف".

وأكد أن معظم ما نشر من معلومات وإشاعات حول تفاصيل خطة السلام الأميركية حتى يومنا هذا غير صحيحة. وقال "قبل أن تصوغ رأيا حول خطة سلام ترامب، اقرأها من البداية إلى النهاية، لا تستمع إلى شائعات حول الخطة، ستحكمون على خطتنا للسلام وفقا لما يفترض أن يكون اقتراح لحل شامل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني".

تجدر الإشارة، إلى أن الرئيس ترامب قال خلال اجتماعه مع نتنياهو في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، إن الإدارة الأميركية ستقدم خطتها للسلام خلال شهرين إلى أربعة أشهر.

وبموجب تصريحات ترامب يمكن الكشف عن تفاصيل الخطة في بداية شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، فيما امتنع كبار المسؤولين الأميركيين عن ذكر تفاصيل التاريخ المتوقع لنشر تفاصيل "صفقة القرن"، وأكدوا أن "فريق السلام" التابع للبيت الأبيض يواصل العمل على كيفية إطلاق الخطة.