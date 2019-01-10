نتنياهو يجند أموالا دون تصريح

عمل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وزوجته ساره على تجنيد مبلغ وصل إلى 300 ألف دولار، بهدف تمويل مصاريف الدفاع عنه بسبب شبهات الفساد المنسوبة له في جملة من الملفات.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، أن مصدر هذه الأموال ابن عمه رجل الأعمال، نتان ميليكوفسكي.

وتبين أن عملية تجنيد الأموال كانت بدون أن يحصل على تصريح قانوني يخوله بذلك، خاصة وأن لجنة التصاريح في مكتب مراقب الدولة رفضت، مؤخرا، طلب نتنياهو السماح له بتجنيد أموال من اثنين من المقربين منه، ميليكوفسكي وسبنسر برتريدج، وكلاهما من رجال الأعمال، وأدليا بشهادتيهما في "الملف 1000"، الذي يشتبه فيه نتنياهو بالحصول على منافع من أصحاب الثروة.

وكان برتريدج قد أدلى بشهادته أمام الشرطة عام 2017، وطلب منه التعقيب على هدايا قدمها لنتنياهو في السنوات الأخيرة. وأكد أنه قام بشراء بدلات لرئيس الحكومة تقدر قيمتها بعشرات آلاف الشواقل. وادعى أن ابن عم نتنياهو، ميليكوفسكي، أعاد له هذه الأموال.

كما استدعي ميليكوفسكي للإدلاء بشهادته، بعد أن ادعى نتنياهو في التحقيق معه أنه اشترى السيجار الفاخر بأموال مصدرها من قريب له، وادعى أن ابن عمه "يقدم له المساعدات منذ عشرات السنوات، وأن هذا الأمر مسموح به ومعروف وقانوني".

وفي العام الماضي، توجه محامو نتنياهو إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، وطلبوا منه السماح لنتنياهو بالحصول على مساعدة من اثنين من أصحاب الثروة الأميركيين، لتمويل مصاريف الحماية القضائية له. ورفضت لجنة التصاريح في مكتب مراقب الدولة الطلب.

وبررت اللجنة الرفض بأنه "من غير المعقول أن يمول أصحاب الثروة مصاريف محكمة تنبع من تحقيق جنائي يشتمل على شبهات بارتكاب مخالفات جنائية في العلاقة مع أصحاب الثروة".

كما أشارت اللجنة إلى أن محامي نتنياهو لم يجيبوا على أسئلة أساسية، بشأن المبلغ المطلوب، وأية ملفات وقيمة التكلفة المتراكمة في الملف وغيرها.

وبحسب "شركة الأخبار" الإسرائيلية، فإن محامي نتنياهو توجه، هذا الأسبوع، مرة أخرى إلى مراقب الدولة، وطلب تصريحا بالسماح لنتنياهو بالحصول على مليوني دولار.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن محامي نتنياهو يشير في رسالة تمتد على 25 صفحة إلى أن ميليكوفسكي قام بتحويل مبلغ 300 ألف دولار، وذلك دون حصول نتنياهو على تصريح بذلك. وتنوي لجنة التصاريح مناقشة ذلك في ردها على طلب نتنياهو.