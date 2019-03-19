إغلاق شامل على الضفة والقطاع بذريعة عيد المساخر اليهودي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الثلاثاء، عن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر في قطاع غزة، عند منتصف الليلة المقبلة وحتى مساء السبت المقبل، بذريعة حلول عيد المساخر اليهودي.

وقال بيان للمتحدث باسم جيش الاحتلال إنه "وفقا لتقييم للوضع الأمني ومصادقة المستوى السياسي، سيتم فرض إغلاق شامل على مناطق يهودا والسامرة وستغلق المعابر في قطاع غزة، من 20 آذار/مارس 2019. وسيبد الإغلاق في منتصف ليلة الثلاثاء – الأربعاء".

وأضاف البيان أن "فتح المعابر وفقا لساعات العمل العادية، وإزالة الإغلاق سيتم يوم السبت، 23 آذار/مارس 2019، عن منتصف ليلة السبت – الأحد، وفقا لتقييم للوضع".

وبحسب بيان جيش الاحتلال، فإنه "خلال الإغلاق سيُسمح بعبور الحالات الإنسانية، الصحية والاستثنائية فقط، بعد خضوعها لمصادقة منسق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)، اللواء كميل أبو ركن".

وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على الضفة الغربية وقطاع غزة بذريعة حلول الأعياد اليهودية، لكنها تسمح بتنقل المستوطنين بحرية في الأراضي المحتلة وبينها وبين إسرائيل.