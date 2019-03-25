نتنياهو يختصر زيارته لواشنطن ويهدد بالرد بعد مشاورات أمنية

قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في أعقاب سقوط الصاروخ فجر اليوم الإثنين، في "موشاف مشميرت"، تقصير زيارته إلى الولايات المتحدة.

وعلم أنه سيعود إلى البلاد بعد لقائه مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، دون أن يلقي خطابه المقرر في مؤتمر "إيباك".

وقال نتنياهو إنه أجرى مشاورات مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس الشاباك ورئيس المجلس للأمن القومي، مضيفا أنه سيتم الرد "بقوة" على "الهجوم الإجرامي".

وتابع أنه في أعقاب هذه الأحداث الأمنية" قرر تقصير مدة زيارته إلى الولايات المتحدة، وسيعود إلى البلاد بعد لقائه مع الرئيس الأميركي لـ"إدارة العمليات عن كثب".

يشار إلى أن منظومة "القبة الحديدية" لم يتم تفعيلها. وبحسب التقديرات، فإن الصاروخ أطلق من جنوبي قطاع غزة من مسافة تزيد عن 100 كيلومتر.

وبحسب جهات استخبارية إسرائيلية فإن الفصائل الوحيدة التي تمتلك مثل هذا الصاروخ هي حركتا حماس والجهاد الإسلامي، علما أن أيا منهما لم تعلنا مسؤوليتهما عن إطلاق الصاروخ.

وعلى صلة، أعلن منسق عمليات حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، عن إغلاق معبري قطاع غزة بيت حانون (إيريز) وكرم أبو سالم، إضافة إلى تقليص مساحة صيد الأسماك في القطاع.

إلى ذلك، أشارت التقارير الإسرائيلية إلى وقوع إصابتين متوسطتين و5 إصابات طفيفة، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.