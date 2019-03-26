تعطيل الدراسة بـ"غلاف غزة" مع تواصل الغارات والقذائف

شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، الغارات سلسلة غارات على قطاع غزة، فيما أطلقت فصائل المقاومة عدة قذائف صاروخية باتجاه مستوطنات "غلاف غزة"، ويأتي ذلك على الرغم من الإعلان عن وقف لإطلاق النار من قبل الفصائل بوساطة مصرية.

وفي ظل تواصل التصعيد في الجنوب، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي، عن تعطيل المدارس في جميع مستوطنات "غلاف غزة"، وكذلك في عسقلان، وأوفكيم، والمجلس الإقليمي "بني شمعون" و"حوف أشكلون".

وعقب تقديرات أمنية، قررت الجبهة الداخلية توسيع دائرة البلدات التي يشملها تعطيل الدراسة،حيث تقرر تعطيل الدراسة في جميع المدارس والكليات والمعاهد وجامعة "بن غورويون" في مدنية بئر السبع، وكذلك في مدينة أسدود وبلدة "كريات جت".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن سلاح الجو نفذ خلال ساعات الفجر سلسلة غارات استهدفت 15 موقعا للمقاومة، فيما أطلقت 30 قذيفة بساعات الليل المتأخرة وساعات الفجر الأولى من القطاع للجنوب،حيث دوت صافرات الإنذار عدة مرات عند الساعة الثالثة فجر بـ"غلاف غزة".

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، أنه منذ بداية التصعيد بساعات مساء الإثنين حتى فجر اليوم، تم رصد 60 قذيفة صاروخية أطلقت من غزة باتجاه البلدات في الجنوب، فيما قصف سلاح الجو عشرات المواقع في قطاع غزة.

ووفقا للموقع الإلكتروني "واللا"، فقد شنت طائرات سلاح الجو، سلسلة غارات طالت 15 هدفا لفصائل المقاومة في شمال قطاع غزة، بما في ذلك مجمع حماس العسكري في بيت حانون ومجمع الجهاد الإسلامي في بيت لاهيا.

وزعم جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام، أنه تم تنفيذ الهجوم ردا على إطلاق القذائف الصاروخية على البلدات الإسرائيلية في الجنوب، وقال جيش الاحتلال في بيان إن "سنواصل العمليات بغرض توفير الحماية للمواطنين، وسوف يستعد الجيش لمختلف السيناريوهات، وتكثيف عملياته حسب الضرورة والحاجة".

وأضاف المتحد ث العسكري في البيان: " بالساعتين الأخيرتين أغارات طائرات حربية على أهداف إضافية في مجمع عسكري تابع لحماس في دير البلح وسط قطاع غزة. كما قصفت دبابات ومروحيات حربية عدة أهداف عسكرية تابعة لمنظمة حماس".

نتنياهو بطريقه للبلاد ويتوعد بشن المزيد من الغارات

وقال رئيس الوزراء الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي يزور واشنطن، إن "إسرائيل لن تتردد في القيام بجميع الخطوات اللازمة في قطاع غزة". أضاف أنه فور وصوله للبلاد، سيعقد جلسة مشاورات في مقر وزارة الأمن بتل أبيب".

وبعد لقائه بفترة وجيزة مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقبل مغادرته واشنطن متوجها إلى إسرائيل، قال نتنياهو إن "الجيش الإسرائيلي يرد بقوة على إطلاق الصواريخ، وأن حماس يجب أن تعلم أننا لن نتردد في الدخول في جميع الخطوات الضرورية، إذ لا يتعلق ذلك بأي مناسبة أو تاريخ بل باحتياجات أمن إسرائيل".