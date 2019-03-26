نتنياهو يجمع الكابينيت؛ "لا يوجد اتفاق وقف إطلاق النار"

قال مصدر سياسي إسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، إنه "لا يوجد اتفاق على وقف إطلاق النار"، مضيفا أن إسرائيل على استعداد لتسديد ضربات أخرى أشد.

جاءت هذه التصريحات فور وصول رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى مطار اللد، بعد أن قطع زيارته إلى الولايات المتحدة. ويتوقع أن يتوجه مباشرة إلى مقر وزارة الدفاع في تل أبيب لإجراء مشاورات أمنية بشأن التصعيد مع قطاع غزة.

وبحسب المصدر السياسي فقد جرى إطلاع نتنياهو على آخر التطورات بينما كان في طريقه إلى البلاد، وأنه كان على اتصال مع رئيس أركان الجيش.

وأضاف أن تعليمات نتنياهو تتضمن مواصلة شن الهجمات على قطاع غزة، وأن إسرائيل هي التي شنت الهجوم الأخير في الساعة 03:30، دون أن يصدر أي رد من قطاع غزة.

وقال أيضا إن الغارات الجوية كان الأشد منذ الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة، في صيف العام 2014، وشملت بنى تحتية ومكاتب ومصانع. كما شملت مكتب إسماعيل هنية الذي يضم عدة أجهزة لحركة حماس.

وأضاف أن انهيار هذه المباني يذكر بنهاية الحرب عام 2014.

وبحسبه، فإن حركة حماس قدمت لإسرائيل، عن طريق وسطاء، اقتراحات مختلفة للتهدئة على الحدود، كما ادعى أن الحركة قدمت اقتراحات بـ"وقف العنف على الحدود".