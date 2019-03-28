قضية الغواصات: نتنياهو لم يطلع رئيس الموساد على الصفقة مع مصر

كشفت "كان 11" الإخبارية الإسرائيلية أن رئيس الموساد السابق، تمير باردو، لم يكن على اطلاع بأن إسرائيل صادقت على أن تبيع ألمانيا 4 غواصات متطورة لمصر، وأنه اكتشف ذلك مؤخرا عن طريق وسائل الإعلام.

يشار إلى أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لم ينف، نهاية الأسبوع، أنه لم يطلع رئيس الأركان في حينه، ووزير الأمن قبل 4 سنوات، موشيه يعالون، على هذه الصفقة التي تعتبر "حساسة".

وقال في حينه، إن "هناك أسرارا يعرفها فقط رئيس الحكومة"، مضيفا أن قادة حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس ويائير لبيد، يلزمانه بالكشف عن أسرار الدولة.

وكان قد أشار إلى أنه أطلع المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، والقائم بأعمال رئيس المجلس للأمن القومي السابق، يعكوف ناجيل، ولكن وبعد يوم واحد، قال مندلبليت، خلافا لتصريحات نتنياهو، إنه لا يعرف عن أي "سر دولة" يتحدث.

من جهته قال ناجيل لـ"حداشوت 13"، إنه لا يعرف شيئا عن المصادقة على بيع غواصات متطورة لمصر. ويتضح الآن أن باردو يؤكد أيضا أنه لا يعرف شيئا عن أي سر يتحدث نتنياهو.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أية عملية للموساد تسببت بعدم رضا ألماني أو حدث اضطرت إسرائيل لدفع ثمنه بالمصادقة على بيع الغواصات لمصر، قال باردو أنه لم يحصل أمر كهذا، ولم يحصل أي خلل سواء في ألمانيا أم في مصر.

وردا على سؤالل حول ما إذا كان هناك حدث أو تخطيط سري لا يكون مطلعا عليه وزير الأمن ورئيس أركان الجيش ورئيس الموساد، قال باردو إنه لا يعتقد بوجود أمر كهذا.

وتعقيبا على ذلك، رد مكتب نتنياهو بالقول إنه "بالتأكيد يوجد حالات كهذه، وكانت في السابق لدى رؤساء حكومات منذ قيام الدولة".