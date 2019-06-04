توثيق: ما الذي استهدفه العدوان الإسرائيلي على مطار T4؟

نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء اليوم ثلاثاء، صورًا التقطت عبر الأقمار الاصطناعية لشركة ImageSat International الإسرائيلية (isi)، رصدت من خلالها حجم الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي، الليلة قبل الماضبة، على قاعدة "تيفور" العسكرية بريف حمص.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت)، نقلا عن متخصصين في تحليل صور الأقمال الاصطناعية، أن الصور تظهر على الأقل مركب واحد على الأقل أو اثنين، متعلقة بمنظومة الطائرات المسيرة الإيرانية.

وأضافت الصحيفة أن تركيز الغارات الإسرائيلية على مواقع محددة وقريبة، يدل على أهمية الهدف الذي تم تدميره.

يذكر أن الغارة التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مطار التيفور العسكري السوري، ليلة الأحد الإثنين الماضية، أسفر عن سقوط خمسة قتلى على الأقل، بينهم جندي من قوات النظام، فيما أصيب آخرون ، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان تقرير إسرائيلي، نشر في شباط/ فبراير الماضي، أن إيران بصدد نقل القاعدة التي تحتفظ بها بمحيط مطار العاصمة السورية دمشق، التي يتم عبرها استقبال إرساليات السلاح، إلى قاعدة "تيفور" القريبة من مدينة حمص.

وكشفت التقرير الذي أعده المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، أن التوجه الإيراني لمغادرة محيط مطار دمشق، "جاء بناء على طلب نظام بشار الأسد الذي شعر بالإحراج بسبب تكرار الهجمات التي تشنّها إسرائيل، والتي تستهدف المنطقة".

وهاجمت إسرائيل قاعدة "تيفور" أربعة مرات على الأقل، العام الماضي. وأفاد التقارير الإسرائيلية بأن هدف الغارات كان تدمير مركبات للمنظومة الجوية التي تسعى إيران إلى إقامتها في سورية.