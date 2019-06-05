  2. إسرائيليات
  3. أخبار

نتنياهو يطالب المستشار القضائي مجددا بتأجيل جلسة الاستماع

تاريخ النشر: 05/06/2019 - 20:03

نتنياهو يطالب المستشار القضائي مجددا بتأجيل جلسة الاستماع
(أ ب)
عرب ٤٨

طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتيامين نتنياهو، من المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، تأجيل جلسة الاستماع التي استدعي إليها في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، في الملفات 1000 و2000 و3000، المشتبه فيها بتلقي رشاوى.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن نتنياهو تذرع بإعادة الانتخابات الإسرائيلية، والمقررة في 17 أيلول/ سبتمبر المقبر، فيما رجّحت أن يقابل مندلبليت طلب نتنياهو بالرفض.

وكان مندلبليت، قد قرر في 22 أيار/ مايو الماضي، تأجيل جلسة الاستماع لنتنياهو، إلى الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. علما بأن الموعد السابق الذي حدده مندلبليت، هو العاشر من تموز/ يوليو. 

وطلب نتنياهو تأجيل جلسة الاستماع لمدة سنة، بذريعة حجم مواد التحقيق، إلا أن المستشار القضائي وافق بشكل جزئي على الطلب الذي قدمه المحامي عميت حداد، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يبرر هذا التأجيل الطويل.

وجاء في رد المستشار القضائي على نتنياهو حينها، أنه قرر الاستجابة لطلبه تأجيل موعد جلسة الاستماع لمدة ثلاثة شهور أخرى، زيادة عن ثلاثة شهور سابقة أعطيت له والتي تعتبر أصلا زيادة على الجدول الزمني المحدد في التعليمات.

وأضاف أنه لا يوجد ما يبرر تأجيل الجلسة لمدة عام، وفق طلب نتنياهو، كما أن التأجيل يمس بالمصلحة العامة في اتخاذ القرار في الملف في أقرب وقت ممكن.

يشار إلى أنه نتنياهو متهم بتلقي الرشوة في "ملف 4000"، ومتهم بالاحتيال وخيانة الأمانة في "الملف 1000" و"الملف 2000".

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#نتنياهو
#جلسة استماع
#أفيحاي مندلبليت
#ملفات فساد

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تعيين أمير أوحانا وزيرًا للقضاء الإسرائيلي خلفًا لشاكيد
تعيين أمير أوحانا وزيرًا للقضاء الإسرائيلي خلفًا لشاكيد

2019-06-05

حريق قرب مستوطنة "شيلاه" وتقديرات بأنه متعمد
حريق قرب مستوطنة "شيلاه" وتقديرات بأنه متعمد

2019-06-05

رئيس "أمان": صواريخ حزب الله ليست دقيقة
رئيس "أمان": صواريخ حزب الله ليست دقيقة

2019-06-05

الأكثر قراءة

وفاة الطفل أمير زيدان...

وفاة الطفل أمير زيدان... "إنت مش ابن مسؤول تا تتعالج"

2019-06-04
جريمة قتل نجلاء العموري من اللد: شقيقها خنقها حتى الموت

جريمة قتل نجلاء العموري من اللد: شقيقها خنقها حتى الموت

2019-06-04
هل يُدَرّس إسرائيليّون في

هل يُدَرّس إسرائيليّون في "جامعة القدس"؟

2019-06-04
ريال مدريد يقترب من صفقته الرابعة هذا الصيف

ريال مدريد يقترب من صفقته الرابعة هذا الصيف

2019-06-04
مصرع طفلة علقت داخل سيارة تحترق شمال القدس

مصرع طفلة علقت داخل سيارة تحترق شمال القدس

2019-06-04