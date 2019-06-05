نتنياهو يطالب المستشار القضائي مجددا بتأجيل جلسة الاستماع

طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتيامين نتنياهو، من المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، تأجيل جلسة الاستماع التي استدعي إليها في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، في الملفات 1000 و2000 و3000، المشتبه فيها بتلقي رشاوى.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن نتنياهو تذرع بإعادة الانتخابات الإسرائيلية، والمقررة في 17 أيلول/ سبتمبر المقبر، فيما رجّحت أن يقابل مندلبليت طلب نتنياهو بالرفض.

وكان مندلبليت، قد قرر في 22 أيار/ مايو الماضي، تأجيل جلسة الاستماع لنتنياهو، إلى الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. علما بأن الموعد السابق الذي حدده مندلبليت، هو العاشر من تموز/ يوليو.

وطلب نتنياهو تأجيل جلسة الاستماع لمدة سنة، بذريعة حجم مواد التحقيق، إلا أن المستشار القضائي وافق بشكل جزئي على الطلب الذي قدمه المحامي عميت حداد، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يبرر هذا التأجيل الطويل.

وجاء في رد المستشار القضائي على نتنياهو حينها، أنه قرر الاستجابة لطلبه تأجيل موعد جلسة الاستماع لمدة ثلاثة شهور أخرى، زيادة عن ثلاثة شهور سابقة أعطيت له والتي تعتبر أصلا زيادة على الجدول الزمني المحدد في التعليمات.

وأضاف أنه لا يوجد ما يبرر تأجيل الجلسة لمدة عام، وفق طلب نتنياهو، كما أن التأجيل يمس بالمصلحة العامة في اتخاذ القرار في الملف في أقرب وقت ممكن.

يشار إلى أنه نتنياهو متهم بتلقي الرشوة في "ملف 4000"، ومتهم بالاحتيال وخيانة الأمانة في "الملف 1000" و"الملف 2000".