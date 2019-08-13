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كاتس يهنئ نظيره البحريني بمناسبة "الأضحى": أتطلع لرؤيتك قريبا

تاريخ النشر: 13/08/2019 - 23:42

كاتس يهنئ نظيره البحريني بمناسبة "الأضحى": أتطلع لرؤيتك قريبا
كاتس يسارا، ونظيره البحريني آل خليفة من اليمين في واشنطن (أ ب)
عرب ٤٨

هنأ وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، نظيره البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، بمناسبة حلول عيد الأضحى، في تغريدة باللغة العربية بموقع "تويتر".

وجاء في التغريدة: "صديقي خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين، أود أن أتمنى لك ولشعب البحرين عيدا مباركا بمناسبة عيد الأضحى".

وأضاف: "أتمنى أن يؤدي تراث أبناء إبراهيم، الذي نشاركه معكم إلى السلام والأخوة بين الشعبين وإلى التعاون بين البلدين، أتطلع إلى رؤيتك مرة أخرى قريبا".

وتأتي تغريدة كاتس اليوم استكمالا لإستراتيجيته التي يسعى من خلالها إلى تطبيع العلاقات مع الدول العربية، ففي الشهر الماضي، أجرى عدة لقاءات، مع مسؤولين كبار في الإمارات.

وناقش العلاقات بين إسرائيل والإمارات، وما يطلق عليه "المسألة الإيرانية"، كما ناقش الجوانب الإقليمية، والعلاقات بين الطرفين، والحاجة إلى ما أسماه "مواجهة تهديدات إيران في القضايا النووية، وتطوير الصواريخ، ودعم الإرهاب الإقليمي، والعنف الذي تمارسه إيران ضد المصالح الإقليمية".

أما المرة الأخيرة التي التقى فيها كاتس بآل خليفة، فكانت على هامش مشاركتهما في مؤتمر عُقد بواشنطن، في تموز/ يوليو الماضي.

ويشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تعمل على المقاربة بين دول خليجية على رأسها السعودية والإمارات والبحرين، وبين إسرائيل، وصولا إلى إجراء لقاءات تطبيعية بين مسؤولين من الخليج ونظرائهم الإسرائيليين، بالسر تارة وبالعلن تارة أخرى، وذلك سعيًا منها لتشكيل تحالف يضم حلفائها في المنطقة لمواجهة إيران.

وخلال الفترة الأخيرة، زادت وتيرة التطبيع، بأشكال متعددة بين إسرائيل وبين دول عربية، عبر مشاركات إسرائيلية في نشاطات رياضية وثقافية.


#وزير الخارجية الإسرائيلي
#يسرائيل كاتس
#خالد بن أحمد آل خليفة
#تغريدة باللغة العربية

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