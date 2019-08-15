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إسرائيل والإمارات عقدتا اجتماعين سريين حول التعاون ضد إيران

تاريخ النشر: 15/08/2019 - 15:55

إسرائيل والإمارات عقدتا اجتماعين سريين حول التعاون ضد إيران
ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (أرشيف أ.ب.)
عرب ٤٨

قالت مصادر أميركية إن إسرائيل والإمارات عقدتا اجتماعين سريين، جرى خلالهما تنسيق خطوات مشتركة ضد إيران، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم، الخميس.

وأضافت المصادر أن الاجتماعين السريين بين إسرائيل والإمارات عُقدا بوساطة المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، بريان هوك، وتبادل الجانبان خلالهما معلومات استخبارية متعلقة بإيران، بادعاء أن الإمارات ترى بإيران، مثل تنظر إسرائيل إليها، أنها تشكل تهديدا على أمنها.

وقال مصدر أميركي أن الاجتماع السري الأول عقد في الربيع الأخير، وتلاه اجتماع سري آخر عقد مؤخرا. ولم يكشف المسؤول عن توقيت ومكان الاجتماعين بين إسرائيل والإمارات، لكن انعقادهما معروف لعدد قليل من المسؤولين في الإدارة الأميركية.

ويتباهى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بـ"تحسين" العلاقات بين إسرائيل ودول عربية في الخليج، على خلفية العداء المشترك لإيران، وتطوير الأخيرة برنامجا نوويا.

وقالت المصادر الأميركية للصحيفة إن المحادثات السرية الإسرائيلية – الإماراتية هدفت إلى "تعزيز التعاون الدبلوماسي والعسكري والاستخباري لمواجهة إيران".

ويذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، التقى مع نظيره البحريني، خالد الأحمد آل خليفة، في واشنطن، الشهر الماضي. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن اللقاء العلني والصور التي التقطتها وسائل الإعلام للوزيرين نظمتها وزارة الخارجية الأميركية. وتمحور الحديث بين الوزيرين الإسرائيلي والبحريني حول إيران و"التهديدات الإقليمية" والتعاون بينهما. واتفقا على استمرار الاتصالات بينهما.


#إيران
#الإمارات
#إسرائيل
#الولايات المتحدة

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