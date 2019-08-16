جيش الاحتلال يمنع كشف وجوه جنوده تحسبا من ملاحقتهم

بدأ الجيش الإسرائيلي، مؤخرا، بتطبيق أنظمة أقرها قبل ستة أشهر، وتقضي بمنع كشف وجوه جنوده في وسائل الإعلام، خلال أو بعد عمليات وأنشطة عسكرية، يطلقون خلالها النار. وتتعلق الأنظمة الجديدة بالمواجهات التي تقع بشكل دائم تقريبا عند السياج الحدودي المحيط بقطاع غزة.

وذكرت صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة، أن هذه الأنظمة تُطبق على الجنود وحتى الضباط برتبة رائد، الذي يشاركون في عمليات عسكرية. وتشمل هذه الأنظمة المجندات اللاتي يراقبن المناطق الحدودية. وجرى اتخاذ القرار بهذا الخصوص بالاشتراك بين النيابة العسكرية ووحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وصادقت عليها هيئة الأركان العامة ورئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي.

وأضافت الصحيفة أن الهدف هو "حماية الجنود والضباط من المس بهم وملاحقتهم"، وذلك في أعقاب أحداث وقعت في الماضي، حيث جرت ملاحقة جنود وضباط شاركوا في عمليات عسكرية وإطلاق نار على متظاهرين فلسطينيين، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، بعد ظهور وجوههم ونشر أسمائهم في وسائل الإعلام.

وحسب الصحيفة، فإنه من السهل اليوم العثور على عنوان سكن الذين تظهر وجوههم وأسماءهم في وسائل الإعلام، وكذلك العثور على أفراد عائلاتهم.

والاعتبار الآخر الذي دفع إلى المصادقة على هذه الأنظمة، يتعلق بمنع ملاحقة الجنود والضباط قضائيا، من جانب جهات عديدة بينها حركة مقاطعة إسرائيل (BDS).

وأكدت الصحيفة على أن التعليمات بمنع كشف وجوه وأسماء الجنود تسري على القوات التي تشارك في قمع مظاهرات عند السياج المحيط بالقطاع، والتي يطلق فيها جنود الاحتلال النار خلالها بكثافة وبشكل عشوائي، الأمر الذي يؤدي إلى سقوط شهداء وعشرات الجرحى بين الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة، كل يوم جمعة.

وحسب الأنظمة، فإن نظام كشف وجوه وأسماء الجنود يكون مطابقا للأنظمة التي تخضع لها القوات الخاصة والطيارين ومساعديهم وجنود وضباط الاستخبارات العسكرية. ويسمح بإجراء مقابلات صحافية مع ضباط برتبة رائد في حال لم يتخلل العملية العسكرية إطلاق نار.