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وزير إسرائيلي: "نخطط لعملية عسكرية واسعة في غزة"

تاريخ النشر: 19/08/2019 - 09:00

وزير إسرائيلي: "نخطط لعملية عسكرية واسعة في غزة"
دبابة إسرائيلية مقابل غزة، تشرين الأول/أكتوبر الماضي (أ.ب.)
عرب ٤٨

تواصل إسرائيل التهديد بعملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة، وترفض تخفيف الحصار عليه. وقال وزير الطاقة وعضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، يوفال شطاينيتس، اليوم الإثنين، "إننا نخطط لعملية عسكرية واسعة في غزة. لكن لدينا جبهة أخرى، ومنع تموضع إيراني في سورية. وننفذ مئات العمليات المكشوفة والسرية هناك". وقال إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، "يعمل بشكل حازم ولكن بصورة حكيمة ومدروسة".

وأضاف شطاينيتس، الذي كان يتحدث إلى الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن المقاتلين الفلسطينيين الذين استشهدوا ليل السبت – الأحد الفائت، "جرت تصفيتهم قبل أن يقتربوا من السياج (الأمني المحيط بالقطاع). وقصفنا داخل غزة أيضا من أجل توضيح من يتحمل المسؤولية" في إشارة إلى قصف مواقع تابعة لحركة حماس.  

وتابع أنه "لم يكن لدى أي أحد من الجنرالات السابقين ولن يكون حلا طويل الأمد لمشكلة غزة. لكن عندما نحاول التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد فإننا نطالب بالهدوء في غلاف غزة وإعادة (المواطنين الإسرائيليين) الأسرى وجثتي الجنديين. والحقيقة هي أن إسرائيل لم تنجح أبدا في منع الإرهاب" في إشارة إلى عمليات المقاومة الفلسطينية.

وقالت تقاريرن أمس، أن تقديرات جهاز الأمن الإسرائيلي تشير إلى أن اقتحام مقاتلين فلسطينيين من القطاع لإسرائيل، ليل السبت – الأحد لم يكن بتخطيط من حماس وإنما "مبادرة محلية". وقال مسؤول أمني إسرائيلي للإذاعة الإسرائيلية إن "حماس تحاول الحفاظ على الهدوء لكن هناك جهات ليست معنية بالهدوء". واضاف أن الجيش الإسرائيلي يتوقع استمرار إطلاق القذائف الصاروخية من غزة في الأيام المقبلة.


#قطاع غزة
#يوفال شطاينيتس
#تهدئة
#عملية عسكرية

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