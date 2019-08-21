  2. إسرائيليات
  3. أخبار

نتنياهو يتراجع عن خطاب بأوكرانيا بعد ضغوط روسيا

تاريخ النشر: 21/08/2019 - 11:58

نتنياهو يتراجع عن خطاب بأوكرانيا بعد ضغوط روسيا
زلنسكي ونتنياهو في كييف، أول من أمس (أ.ب.)
عرب ٤٨

امتنع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن إلقاء خطاب في مراسم أقامتها الحكومة الأوكرانية، وذلك في أعقاب تدخل روسي، جاء على خلفية الأزمة في العلاقات بين روسيا وأوكرانيا، التي زارها نتنياهو في اليومين الماضيين.

ونقلت صحيفة "معاريف"، اليوم الاربعاء، عن مصدر دبلوماسي رفيع ومقرب من السفير الروسي في إسرائيل، أناتولي فيكتوروف، قوله إن السفارة الروسية في إسرائيل تابعت عن كثب زيارة نتنياهو لأوكرانيا، وأنه "علمنا قبل توجه نتنياهو إلى كييف أن برنامج الزيارة يشمل مراسم وضع باقة زهور عند النصب التذكاري لهولودومور".

و"هولودومور"، التي تعني باللغة الأوكرانية "المجاعة حتى الموت" أو "القتل بواسطة الجوع"، هي تسمية للمجاعة التي حدثت في أوكرانيا في العامين 1932 و1933، وهي أكبر كارثة قومية أوكرانية وراح ضحيتها ما بين 3 إلى 10 ملايين إنسان.

ورغم أن "هولودومور" كانت جزءا من مجاعة حدثت في الاتحاد السوفييتي كله، إلا أن باحثين يدعون إن "هولودومور" حدثت نتيجة سياسة سوفييتية متعمدة، قادها الزعيم السوفييتي، جوزيف ستالين، وأنها لم تنجم عن ظاهرة طبيعية أو إخفاق تقني، وهدفها المس بالأوكرانيين سياسيا واجتماعيا. وترفض روسيا بالمطلق هذا التحليل، الذي تتبناها حكومة كييف بعد أزمة القرم.   

وفي أعقاب توجه السفارة الروسية في تل أبيب إلى مكتب نتنياهو، أمس، قرر نتنياهو المشاركة في مراسم "هولومور"، لكنه امتنع عن إلقاء خطاب في هذه المراسم، كي لا يغضب الروس. ووفقا لـ"معاريف"، فإن السفارة الروسية تنظر بالإيجاب إلى عدم استجابة نتنياهو لدعوة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زلنسكي، بأن تعترف إسرائيل رسميا بكارثة "هولودومور".  


#أوكرانيا
#روسيا
#إسرائيل
#نتنياهو
#مجاعة

حوارات

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب
الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب

2019-08-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تلويح بالإضراب مطلع السنة الدراسية في المدارس فوق الابتدائية
تلويح بالإضراب مطلع السنة الدراسية في المدارس فوق الابتدائية

2019-08-21

تقديرات إسرائيلية بهبة في الضفة قبل انتخابات الكنيست
تقديرات إسرائيلية بهبة في الضفة قبل انتخابات الكنيست

2019-08-21

بعد معركة الأمعاء الخاوية: السماح لأسرى غزيين بالاتصال بعائلاتهم
بعد معركة الأمعاء الخاوية: السماح لأسرى غزيين بالاتصال بعائلاتهم

2019-08-21

الأكثر قراءة

عرابة: تشييع الطالبة الجامعية آية نعامنة

عرابة: تشييع الطالبة الجامعية آية نعامنة

2019-08-20
العراق: قتلى في هجوم على قاعدة

العراق: قتلى في هجوم على قاعدة "بلد" الجوية

2019-08-20
طائرات تجسس إماراتية: تطوير إسرائيلي بتكلفة مليارات الدولارات

طائرات تجسس إماراتية: تطوير إسرائيلي بتكلفة مليارات الدولارات

2019-08-20
كفر قرع: مقتل يوسف عربيد في جريمة إطلاق نار

كفر قرع: مقتل يوسف عربيد في جريمة إطلاق نار

2019-08-20
عرابة: جثمان الطالبة آية نعامنة يصل البلاد

عرابة: جثمان الطالبة آية نعامنة يصل البلاد

2019-08-20