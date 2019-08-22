  2. إسرائيليات
  3. أخبار

"الحريديون الأموات يشاركون في التصويت"

تاريخ النشر: 22/08/2019 - 08:44

"الحريديون الأموات يشاركون في التصويت"
صورة توضيحية
عرب ٤٨

بعد مطلب حزب "الليكود" نشر كاميرات على صناديق الاقتراح في البلدات العربية، يطالب، اليوم، حزب "يسرائيل بيتينو" بوضع كاميرات في صناديق الأحياء الحريدية في كافة أنحاء البلاد، وذلك بهدف منع التزوير في الصناديق.

وقال رئيس كتلة "يسرائيل بيتينو" في الكنيست، عوديد فورير، يوم أمس الأربعاء، إنه سيطالب لجنة الانتخابات بوضع كاميرات في صناديق الاقتراح في الحارات الحريدية.

وبحسبه، فإن الخشية من التزوير في صناديق الاقتراع في وسط اليهود الحريديين هي "حقيقية".

وأضاف أن "نسب التصويت غير العادية، والحديث عن أموات يشاركون في التصويت يلزم بتشديد الرقابة"، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى رئيس لجنة الانتخابات بطلب نشر كاميرات تصوير في صناديق الاقتراح في الأحياء الحريدية، كما سيدعو لاستنفار متطوعين للعمل كمراقبين في هذه الصناديق.

يأتي مطلب "يسرائيل بيتينو" هذا في ظل الجدل حول الحاجة لنشر كاميرات في صناديق اقتراع في البلدات العربية، بزعم أنه من المحتمل أن يحصل تزوير فيها. ومن المفترض أن تقرر لجنة الانتخابات المركزية بهذا الشأن.

وكان الليكود قد عمل، خلال الانتخابات السابقة، على نشر نحو 1300 كاميرا في صناديق الاقتراع في البلدات العربية بهدف ردع الناخبين العرب عن التصويت.


#انتخابات الكنيست
#عوديد فورير
#يسرائيل بيتينو
#لجنة الانتخابات المركزية

حوارات

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب
الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب

2019-08-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتلال يستهدف مواقع في قطاع غزة ثانية
الاحتلال يستهدف مواقع في قطاع غزة ثانية

2019-08-22

الاحتلال يقصف موقعا غرب مدينة غزة
الاحتلال يقصف موقعا غرب مدينة غزة

2019-08-22

العمادي في غزة الخميس وتضارب الأنباء حول تحويل المنحة القطرية
العمادي في غزة الخميس وتضارب الأنباء حول تحويل المنحة القطرية

2019-08-21

الأكثر قراءة

كفر قرع: مصابان بإطلاق نار واعتداء على شابة بعد مقتل والدها

كفر قرع: مصابان بإطلاق نار واعتداء على شابة بعد مقتل والدها

2019-08-21
جسر الملك حسين: اعتقال فلسطيني بادعاء محاولة خنق جندي إسرائيلي

جسر الملك حسين: اعتقال فلسطيني بادعاء محاولة خنق جندي إسرائيلي

2019-08-21
نتنياهو يتراجع عن خطاب بأوكرانيا بعد ضغوط روسيا

نتنياهو يتراجع عن خطاب بأوكرانيا بعد ضغوط روسيا

2019-08-21
دير الأسد: إطلاق سراح مشتبه بالضلوع في جريمة قتل

دير الأسد: إطلاق سراح مشتبه بالضلوع في جريمة قتل

2019-08-21
إسقاط طائرة عسكرية أميركية مسيرة فوق اليمن

إسقاط طائرة عسكرية أميركية مسيرة فوق اليمن

2019-08-21