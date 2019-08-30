"كاحول لافان" يفضل حكومة مع الليكود

يفضل حزب "كاحول لافان" المشاركة في ائتلاف، يتم تشكيله بعد انتخابات الكنيست، يضم حزب الليكود، إلى جانب حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، وحزب العمل برئاسة عمير بيرتس. ونقلت صحيفة "هآرتس" اليوم، الجمعة، عن مصدر في "كاحول لافان" قوله إن "ائتلافنا الطبيعي هو مع الليكود، ليبرمان والعمل".

واعتبر مسؤول في "كاحول لافان" أن نظرية المعسكرات تحطمت الآن على خلفية ما تظهره الاستطلاعات. "جميع الاستطلاعات تظهر أنه لا يمكن تشكيل حكومة تستند على معسكر الوسط – يسار. ولذلك فإنه ينبغي الاختيار أحد إمكانيتين، إما تشكيل حكومة يمين متطرف أو تشكيل حكومة وحدة مع الجهات المعتدلة" وأن يشكل حكومة كهذه رئيس "كاحول لافان"، بيني غانتس. وحسب المصادر في "كاحول لافان"، فإنه على الرغم من أنهم ينظرون إلى حزب الليكود على أنه شريك محتمل في حكومة وحدة، لكن هذا الحزب لن يشارك في حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو.

ويعتزم "كاحول لافان" إطلاق حملة تهدف إلى جذب ناخبين من الوسط – يسار، في محاولة لأن يكون أكبر حزب في ولاية الكنيست المقبلة، وقالت المصادر إنه لن يكون هناك تراجعا عن هذه الحملة، حتى لو أدى ذلك إلى عدم تجاوز أحد أحزاب "اليسار" لنسبة الحسم. وتظهر الاستطلاعات أن حملة كهذه يمكن أن يتضرر منها تحالف "العمل – "غيشر".

وكان يائير نتنياهو، نجل رئيس الحكومة الإسرائيلية، كتب في مراسلات مع مبعوث لرئيسة حزب "إلى اليمين"، أييليت شاكيد، أن والده يعتزم "الاتفاق مع غانتس" و"القضاء بقوة على شاكيد وكشف يساريتها"، فيما تعهد مبعوث شاكيد، إلياشيف عميتسور، في هذه المراسلات، أن تظهر شاكيد "ولاء مطلقا" تجاه والده.

وقالت مصادر في العمل – "غيشر" إنه كان هناك تقدير مسبق بأن "كاحول لافان" سيقوم بحملة لاجتذاب ناخبي الوسط – يسار، وأن التحالف بدأ خطوات من أجل زيادة قوته، وأن حلق بيرتس شاربه والإعلان أنه لن يشارك في حكومة برئاسة نتنياهو، كانت بين تلك الخطوات. وأظهر استطلاع نشرته قناة "كان" التلفزيونية زيادة عدد مقاعد العمل – "غيشر" بمقعدين، من 5 إلى 7.