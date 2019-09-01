  2. إسرائيليات
  3. أخبار

نتنياهو لنظيره الأثيوبي: "يجب أن نتعاون ضد الإسلام المتطرف"

تاريخ النشر: 01/09/2019 - 16:56

نتنياهو لنظيره الأثيوبي: "يجب أن نتعاون ضد الإسلام المتطرف"
نتنياهو ونظيره الأثيوبي، اليوم (مكتب الصحافة الحكومي)
عرب ٤٨

التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مكتبه اليوم، الأحد، مع نظيره الأثيوبي، آبي أحمد. وحضر اللقاء قياديين ورجال دين في طائفة الفلاشا، الذين هاجروا إلى إسرائيل، ووالدة المواطن الإسرائيلي المحتجز في قطاع غزة، أفيرا منغيستو.

ونقل بيان صادر عن مكتب نتنياهو، قوله مخاطبا رئيس الوزراء الأثيوبي، إنه "في العام ونصف العام الذي مر منذ بداية ولايتكم أصبحتم أحد الزعماء الأكثر أهمية وتأثيرا في أفريقيا. أنتم تبدون شجاعة مثالية في تعزيز مكانة أثيوبيا دوليا وإقليميا. تبذلون جهودا لتغيير الاقتصاد الأثيوبي من الداخل وأهنئكم لأنّي صراحةً أقوم بنفس الشيء هنا ونرى نتائج على الأرض. يتم النظر إلى أثيوبيا من وجهة نظر جديدة".

وتابع نتنياهو أنه "تسود بين شعبينا علاقات تاريخية ولكنها علاقات مميزة، لأنها تعزز من قبل جسر بشري يتكون من 150,000 إسرائيلي من أصول أثيوبية يجلبون الثقافة الأثيوبية والفخر الأثيوبي إلى إسرائيل، كما حافظوا على ثقافة الشعب اليهودي وفخر الشعب اليهودي في أثيوبيا".

واعتبر أنه "يقف البلدان أمام تهديدات من جانب إرهابيين مسلمين متطرفين. إنهم لا يهددوننا فحسب بل هم يهددون العالم أجمع. نؤمن بأننا نستطيع أن نتشارك الخبرة التي كسبناها بسبب الضرورة المؤسفة التي أجبرتنا على الدفاع عن أنفسنا. ونستطيع أن نحقق أشياء مذهلة بمفردنا، ولكننا سنحققها بشكل أفضل معا".


#إسرائيل
#أثيوبيا
#نتنياهو
#آبي أحمد

حوارات

لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية
لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية

2019-08-31

د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني
د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني

2019-08-24

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إطلاق قذائف من لبنان نحو موقع ومركبة عسكريين إسرائيليين
إطلاق قذائف من لبنان نحو موقع ومركبة عسكريين إسرائيليين

2019-09-01

صحافي مهدد بالقتل: "نتنياهو لن يرتاح ولن يهدأ قبل إراقة دماء"
صحافي مهدد بالقتل: "نتنياهو لن يرتاح ولن يهدأ قبل إراقة دماء"

2019-09-01

جنوبي لبنان: استهداف إسرائيلي يسفر عن اندلاع حرائق
جنوبي لبنان: استهداف إسرائيلي يسفر عن اندلاع حرائق

2019-09-01

الأكثر قراءة

طعن الفلسطيني سرحان قاتل السيناتور روبرت كنيدي

طعن الفلسطيني سرحان قاتل السيناتور روبرت كنيدي

2019-08-31
مقربون من حزب الله: الرد على الغارات الإسرائيلية بعد 11 أيلول

مقربون من حزب الله: الرد على الغارات الإسرائيلية بعد 11 أيلول

2019-08-31
كوخافي يرجئ تدريبا عسكريا وسط تعزيزات شمالي البلاد

كوخافي يرجئ تدريبا عسكريا وسط تعزيزات شمالي البلاد

2019-08-31
نصر الله ينفي استهداف المسيرتين لـ

نصر الله ينفي استهداف المسيرتين لـ"صناعة الصواريخ الدقيقة"

2019-08-31
تغيير استراتيجي تجاه

تغيير استراتيجي تجاه "حزب الله"

2019-08-31