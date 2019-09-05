لقاء نتنياهو وجونسون: إيران وحل الدولتين

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بداية لقائه مع نظيره البريطاني، بوريس جونسون، في العاصمة البريطانية لندن بعد ظهر اليوم، الخميس، إنه "لدينا تحديات أمنية مع إيران"، ورحب بموقفه المؤيد لإسرائيل وضد معاداة السامية، فيما رد جونسون أنه "أريد أن أتحدث معك حول حل الدولتين" للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.

وقال جونسون لنتنياهو إنه "أريد التحدث معك حول حل الدولتين"، ورد نتنياهو قائلا إنه "سنتحدث عن ذلك أيضا". ويأتي لقاء نتنياهو مع جونسون فيما الأخير يواجه أزمة سياسية شديدة تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفشله في تبكير الانتخابات العامة.

ويتوقع أن يلتقي نتنياهو في وقت لاحق اليوم مع وزير الدفاع البريطاني، مارك إسبر. ويرافق نتنياهو كلا من قائد سلاح الجو وقائد شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي.

وقال نتنياهو، قبيل دخوله الطائرة متجها إلى لندن، إن "هذا الوقت ليس لإجراء محادثات مع إيران، وإنما لزيادة الضغوطات عليها."

وتطرق نتنياهو أيضا إلى إعلان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن بلاده، وفي سياق المرحلة الثلاثة من خطة خفض الالتزامات الإيرانية بالاتفاق النووي، تنوي تطوير أجهزة الطرد المركزية، كما أمر بالتخلي عن أي قيود في مجالي البحث والتطوير النوويين. وقال نتنياهو إن إعلان روحاني مواصلة انتهاك الاتفاق النووي، والبدء بتطوير أجهزة الطرد المركزية "ينضاف إلى نشاطاتها العدوانية والهجومية الفتاكة"، على حد تعبيره.

ويقوم نتنياهو زيارة خاطفة إلى لندن، وبحسب بيان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية فإنه سيبحث مع جونسون وإسبر الأوضاع الإقليمية وسبل مواجهة إيران، واحتياجات إسرائيل الأمنية من الولايات المتحدة.

كما يسعى مكتب رئيس الحكومة إلى ترتيب لقاءات أخرى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل الانتخابات.