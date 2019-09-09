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استطلاع: "كاحول لافان" يتصدر ومعسكر نتنياهو يزداد قوة

تاريخ النشر: 09/09/2019 - 14:31

استطلاع: "كاحول لافان" يتصدر ومعسكر نتنياهو يزداد قوة
(أ ب)
عرب ٤٨

بيّن استطلاع للرأي نشره موقع "واللا" اليوم، الإثنين، تصدّر قائمة "كاحول لافان" نتائج الانتخابات الإسرائيليّة لو أجريت اليوم، بفارق مقعد واحد عن "الليكود".

وجاءت النتائج على النحو الآتي: "كاحول لافان" 33 مقعدًا، "الليكود" 32 مقعدًا، "المشتركة" 9 مقاعد، "إلى اليمين" 9 مقاعد، 8 "يسرائيل بيتينو"، 7 "يهدوت هتوراه"، 6 "شاس"، 6 "المعسكر الديمقراطي"، 6 العمل – "غيشر"، و4 "عوتسما يهوديت".

وتشير هذه النتائج إلى ارتفاع قائمة "كاحول لافان" بمقعدين عن الاستطلاع الأخير، وهو ما أحاله الموقع إلى الحملة الانتخابيّة الجديدة التي أطلقتها القائمة وركّزت على "حكومة وحدة علمانيّة"، طارقةً الباب، لأوّل مرّة، في وجه انضمام الحريديين للحكومة.

أما حزب الليكود، فظّل ثابتًا عن آخر استطلاع للموقع ذاته، رغم تجاوز "عوتسما يهوديت" الكهانيّة نسبة الحسم، ما يعني أن ذلك جاء على حساب تحالف "إلى اليمين" المتطرّف.

وتراجع حزب "يسرائيل بيتينو" إلى 8 مقاعد، لأوّل مرّة منذ أشهر، ما بدأ ينذر بأن الحزب ينحى منحى تنازليًا.

ويشكّل تراجع "يسرائيل بيتينو" وتجاوز "عوتسما يهوديت" نسبة الحسم خبرًا جيّدًا لنتنياهو، الذي وصل تحالفه الانتخابي في هذا الاستطلاع إلى 58 مقعدًا، أي بفارق 3 مقاعد فقط عن عتبة الـ61 مقعدًا التي تؤهله تشكيل الحكومة المقبلة.


#نتنياهو
#المشتركة
#كاحول لافان
#الليكود
#الانتخابات الإسرائيلية

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