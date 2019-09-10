استطلاعان: "عوتسما يهوديت" يتجاوز نسبة الحسم و"كاحول لافان" تتصدر

أظهر استطلاعان للرأي العام الإسرائيلي، نشرا مساء اليوم، الثلاثاء، تفوق قائمة "كاحول لافان"، برئاسة بيني غانتس، على حزب الليكود بزعامة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بفارق مقعد واحد في الكنيست الـ22، فيما ينجح حزب "عوتمسا يهوديت" اليميني الكهاني، في تجاوز نسبة الحسم، معززًا بذلك فرص نتنياهو في تشكيل حكومته الخامسة.

استطلاع 12

وبحسب استطلاع أجرته القناة 12 الإسرائيلية، تحصد قائمة "كاحول لافان" 32 مقعدًا في الكنيست، فيما يحل الليكود في المرتبة الثانية ويحصل على 31 مقعدًا.

وفي انتخابات تجري اليوم، يتراجع التمثيل العربي في الكنيست، بحيث تحصل القائمة المشتركة على 9 مقاعد، حسبما بيّن الاستطلاع الذي شمل عينة مكونة من 500 شخص تقريبا، بنسبة خطأ تصل إلى 4.4%.

وبموجب الاستطلاع، تحصل القائمة التي تجمع أحزاب اليمين المتطرف وتتزعمها أييليت شاكيد "إلى اليمين" على 9 مقاعد، كما يحصل حزب "يسرائيل بيتينو"، برئاسة ليبرمان، على 9 مقاعد.

وفيما يتعلق بالتمثيل الحريدي، ستحصل قائمة "يهدوت هتوراه"، على 7 مقاعد، كما يحصل حزب "شاس" الحريدي، على 7 مقاعد، علما بأنهما حصدا في انتخابات الكنيست الـ21 التي أجريت في نيسان/ أبريل الماضي 16 مقعدًا.

وتحصل قائمة "المعسكر الديمقراطي" التي تضم "ميرتس" و"إسرائيل ديمقراطية" بالإضافة إلى عضو الكنيست المنشقة عن "العمل" ستاف شافير، ويتقدمها رئيس حزب ميرتس، نيتسان هوروفيتس، على 6 مقاعد برلمانية.

ووفق نتائج الاستطلاع، يحصل حزب "العمل" بالشراكة مع "غيشر" على 7 مقاعد، في حين ينجح "عوتسما يهوديت" الكهاني لأول مرة، وفقًا للاستطلاعات القناة، من تجاوز نسبة الحسم (3.25%)، ويحصل على 4 مقاعد.

وردا على السؤال بشأن الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة الجديدة، حصل نتنياهو على 40%، مقابل 33% لغانتس.

استطلاع 13

وفقًا لنتائج استطلاع القناة 13، تحصل "كاحول لافان" على 32 مقعدًا، يليها الليكود الذي يحصد 31 مقعدًا، بينما تحصل القائمة المشتركة على 11 مقعدًا.

ويحصل "يسرائيل بيتينو" على 9 مقاعد، كما تحصل قائمة "إلى اليمين" (يمينا) برئاسة شاكيد، على 9 مقاعد برلمانية.

وأظهر الاستطلاع الذي شمل عينة مكونة من 831 شخصًا، بنسبة خطأ تصل إلى 3.9%، حصول قائمة "يهدوت هتوراه" الحريدية على 7 مقاعد، فيما يحصل حزب "شاس" الحريدي كذلك، على 6 مقاعد.

وتحصل قائمة "المعسكر الديمقراطي" على 6 مقاعد برلمانية، ويقتصر تمثيل حزب "العمل" بالشراكة مع "غيشر" على 5 مقاعد، فيما يتجاوز "عوتسما يهوديت" نسبة الحسم، وذلك لأول مرة بحسب الاستطلاعات التي أجرتها القناة 13، ويحصد 4 مقاعد في الكنيست.

وحول مساعي الليكود بتثبيت كاميرات مراقبة في صناديق الاقتراع ومحاولة تعديل قانون الانتخابات لإتاحة ذلك، بما بات يعرف بـ"قانون الكاميرات"، قال 51% من المستطلعة آراؤهم إن ذلك سيؤدي إلى سلوك مختلف في مراكز الاقتراع.

في حين قال 35% إنهم يعتقدون أن وجود الكاميرات لن يكون له أي تأثير على سير العملية الانتخابية، وقال 14% إنهم لا يعرفون ماهية تأثير الكاميرات على الانتخابات.