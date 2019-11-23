ساعر يدافع عن نتنياهو ويصر على "برايميرز" بالليكود

دافع عضو الكنيست، جدعون ساعر، عن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في أعقاب التوصية بتقديم لوائح اتهام ضده في قضايا فساد، فيما أصر ساعر على ضرورة إجراء انتخابات تمهيدية لحزب الليكود، بحال تقرر إجراء انتخابات ثالثة للكنيست.

وأتى دفاع ساعر عن نتنياهو، في برنامج "لقاء الصحافة" الذي بث مساء اليوم السبت، على القناة 12 الإسرائيلية، ورغم دفاعه عن نتنياهو، قال ساعر إن "تقديم لوائح الاتهام لا يشكل محاولة للانقلاب على الحكم".

وتساءل ساعر ردا على تصريحات نتنياهو بخصوص محاولة الانقلاب على حكمه "القول إن هناك محاولة للانقلاب ضد الحكم؟، هذا تصريح غير مسؤول ويقوض أنظمة الدولة".

وقال ساعر "كان مساء حزين وصعب للغاية، لكنني أريد التأكيد على أن لرئيس الحكومة براءة قوية، وأتمنى له أن يثبت ذلك".

ووجه ساعر انتقاد لأنظمة إنفاذ القانون، قائلا "لسنوات كنت أتحدث عن الحاجة إلى إصلاح كبير لأنظمة إنفاذ القانون، وللأسف لأكثر من عقد لم يحدث أي شيء".

وأضاف عضو الكنيست عن الليكود "نتنياهو لن ينجح بتشكيل حكومة، وعليه يجب إجراء انتخابات تمهيدية في الليكود خلال الـ21 يوما المقبلة".

ودعا ساعر نتنياهو إلى الإسراع بإجراء انتخابات تمهيدية من "أجل الحفاظ على استمرار حزب الليكود بالحكم"، على حد تعبير ساعر.

وعقب هذه التصريحات، وجهت انتقادات شديدة اللهجة من داخل حزب الليكود ضد ساعر، وجاء في بيان صادر عن الحزب "رئيس الليكود هو رئيس الحكومة نتنياهو، الذي بسببه حصل الليكود على 32 مقعدا".

وأضاف الحزب في بيانه "من المؤسف أن نرى أنه في الوقت الذي يحافظ فيه رئيس الحكومة على أمن إسرائيل على جميع الجبهات ويعمل على الحفاظ على حكم الليكود، فإن جدعون ساعر كالمعتاد يظهر عدم الولاء مطلقا ويؤدي إلى تخريب".

في المقابل، قال رئيس مركز الليكود حاييم كاتس "إذا كان هناك مرشحون يريدون التنافس، فيجب السماح بذلك".

ويأتي السجال في حزب الليكود بعد أن أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الجمعة، أن هناك تحركات بين قيادات الصف الأول في حزب الليكود، نحو الشروع بإجراءات رامية لعزل زعيم الحزب المتهم بقضايا فساد، نتنياهو، وذلك للحفاظ على موقع الحزب في سدة الحكم.

وخلال مداولات تجري في غرف مغلقة، وفقا للقناة 13 الإسرائيلية، عبر مسؤولون في الليكود عن قناعتهم بأن "عهد نتنياهو يقترب من نهايته"، و"أنه لن ينجح بعد هذه المرحلة من قيادة الحزب للحكم".