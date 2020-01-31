الاحتلال يشن سلسلة غارات على مواقع في غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف ليل الجمعة، سلسلة غارات على مواقع للمقاومة الفلسطينية في غزة، بزعم إطلاق قذيفتين من القطاع على المستوطنات المحاذية.

جاء ذلك عقب إعلان الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، عن رصد إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الواقعة في المنطقة المعروفة إسرائيليًا في "غلاف غزة"، وتفعيل منظومة "القبة الحديدية" لاعتراضها.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن جيش الاحتلال أطلق قنابل إضاءة في موقع "كيسوفيم" شرقي دير البلح، فيما تداولت وسائل إعلام محلية من القطاع أنباءً عن إطلاق فصائل المقاومة قذائف هاون باتجاه موقع "كيسوفيم".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: "متابعة لتقارير عن إطلاق صافرات الإنذار في غلاف غزة؛ إن الحديث يدور عن إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، حيث تم اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية". ولاحقًا أعلن جيش الاحتلال عن رصد قذيفة أخرى.

وذكر البيان الثاني الصادر عن جيش الاحتلال، أنّ الجيش رصد إطلاق 8 صواريخ من غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة.

ونقلت تقارير فلسطينية عن مصدر من غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة في قطاع غزة، قوله إنه "نتابع الاعتداءات المتكررة من الاحتلال ضد أبناء شعبنا وسيكون للغرفة موقف واضح من ذلك".

في المقابل، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يتوعد برد قاس إذا استمر إطلاق الصواريخ والبالونات المفخخة من قطاع غزة.

وقبل إعلان الجيش الإسرائيلي عن إطلاق القذيفة الأولى بفترة وجيزة، دوت صافرات الإنذار محيط القطاع المحاصر المعروف إسرائيليًا بـ"غلاف غزة" وسديروت، وذلك في ظل توتر تشهده المناطق الحدودية بين قطاع غزة ومناطق الـ48 خلال الأيام الأخيرة الماضية.

وأصيب 12 فلسطينيا، اليوم، خلال اعتداء الجيش الإسرائيلي على متظاهرين سلميين ضد "صفقة القرن" الأميركية المزعومة، قرب السياج الحدودي شرقي قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف موقعا جنوبي قطاع غزة ردا على إطلاق 3 قذائف هاون من القطاع. ولم تعلن وزارة الصحة بغزة وقوع إصابات.

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