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جيش الاحتلال: رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية واعتراض اثنتين

تاريخ النشر: 31/01/2020 - 00:16

جيش الاحتلال: رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية واعتراض اثنتين
اعتراض رشقات المقاومة فوق "سديروت" في وقت سابق (أرشيفية)
عرب ٤٨

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن رشقة قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه "غلاف غزة" في جنوب البلاد، قبيل انتصاف ليل الخميس- الجمعة، وأنه تم رصد ثلاث قذائف صاروخية، واعترضت "القبة الحديدية" اثنتين منها.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أنّ القبة الحديدية تصدت لقذيفتين، فيما سقطت قذيفة ثالثة في منطقة مفتوحة، ما أدّى لنشوب حريق صغير هناك.

وكانت طائرات إسرائيلية، قد قصفت، مساء الخميس، مواقع تابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، في أعقاب الإعلان عن إصابة موقع مراقبة قرب المناطق الحدودية بأعيرة نارية أطلقت من غزة، وانفجار بالون مفخخ في إحدى مستوطنات المنطقة المحيطة بالقطاع.

وأفاد مصادر فلسطينية، بأن طائرات الاحتلال شنت عدة غارات على أراض زراعية، شرقي مدينة رفح، جنوبي القطاع. ولم تعلن وزارة الصحة عن وقوع أي إصابات.

وفي وقت سابق، أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة برج للمراقبة تابع لقوات الجيش بمحاذاة قطاع غزة المحاصر، عصر اليوم، الخميس، بنيران أطلقت من القطاع المحاصر، فيما أفادت تقارير صحافية إسرائيلية، بانفجار بالون مفخخ أطلق من غزة في "سديروت".

وأطلقت الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي "حوف أشكلون"، الواقع في محيط قطاع غزة المحاصر، ظهر اليوم، الخميس. ولفتت تقارير صحافية إلى سماع دوي انفجار بالقرب من كيبوتس "ياد موردخاي". في حيب، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان مقتضب، أن "الإنذار الذي تم تفعيله في غلاف غزة لم ينتج عن إطلاق قذائف صاروخية".

يأتي ذلك في ظل التعزيزات العسكرية التي نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط قطاع غزة المحاصر وفي الضفة المحتلة، وذلك تحسبًا لانطلاق مظاهرات شعبية فلسطينية حاشدة رفضًا لـ"صفقة القرن".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#جيش الاحتلال الإسرائيلي
#قذائف صاروخية
#القبة الحديدية

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