  2. إسرائيليات
  3. أخبار

مندلبليت: التوصل إلى صفقة ادعاء مع نتنياهو أمر غير وارد

تاريخ النشر: 31/01/2020 - 21:00

مندلبليت: التوصل إلى صفقة ادعاء مع نتنياهو أمر غير وارد
مندلبليت (أ ب)
عرب ٤٨

أكد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، أن التوصل إلى صفقة ادعاء مع رئيس الحكومة المتهم بقضايا فساد، بنيامين نتنياهو، أمر غير وارد، مشددا على ضرورة عرض الأدلة "الخطيرة ضد نتنياهو على هيئة المحكمة".

جاء ذلك حسبما ذكر تقرير لهيئة البث الإسرائيلية (كان)، لافتًا إلى أن تصريحات مندلبليت جاء خلال محادثات أجراها مع مسؤولين في مكتب المدعي العام الإسرائيلي.

وأكد مندلبليت على ضرورة عرض الأدلة الخطيرة كاملة على هيئة المحكمة، وبحسب "كان" فإن المستشار القضائي للحكومة يعتبر أن "ملفات فساد نتنياهو استثنائية وغير طبيعية، تم توجيه اتهامات للجهاز القضائي الإسرائيلي وأجهزة التحقيق بحياكة ملفات ضد نتنياهو وتلفيق أدلة وإخفاء أخرى".

وأضافت القناة "أن "هذه الاتهامات الخطيرة، لا يمكن أن تبقى معلقة بالهواء، يجب عرضها على هيئة المحكمة"، ولفتت القناة إلى أن مندلبليت لن يبادر إلى عقد صفقة ادعاء مع نتنياهو إلا إذا وافق الأخير على قضاء عقوبة السجن لفترة مستحقة.

وتابعت القناة في نشرتها المسائية، أن "المستشار القضائي يرى أن الرجل الأقوى في الدولة اتهم أجهزة إنفاذ سلطة القانون بحياكة ملفات قضائية ضده، وعليه، فإن ملفات نتنياهو طرحها على المحكمة، وعرض الأدلة ومواد التحقيق. والمحكمة ستقول كلمتها، من غير الممكن التوصل إلى صفقة ادعاء".

يشار إلى مندلبليت كان قد قدم، يوم الثلاثاء الماضي، لائحة اتهام ضد نتنياهو، تشكل تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. إلى المحكمة المركزية في مدينة القدس. ورجحت هيئة البث الإسرائيلية، أن تبدأ المحكمة مداولاتها بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في الثاني من مارس/آذار المقبل.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#أفيحاي مندلبليت
#بنيامين نتنياهو

حوارات

العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا
العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا

2020-01-25

شلهوب - كيفوركيان: الاحتلال يسرق طفولة الفلسطينيين.. بقتلها
شلهوب - كيفوركيان: الاحتلال يسرق طفولة الفلسطينيين.. بقتلها

2020-01-18

سلامة: النيولبرالية استبدلت السلام بالاقتصاد ورسخت النظام الاستعماري للاحتلال
سلامة: النيولبرالية استبدلت السلام بالاقتصاد ورسخت النظام الاستعماري للاحتلال

2020-01-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إطلاق 3 قذائف هاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل
إطلاق 3 قذائف هاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

2020-01-31

تقرير: وقف التبادل التجاري للمنتوجات الزراعية بين إسرائيل والفلسطينيين
تقرير: وقف التبادل التجاري للمنتوجات الزراعية بين إسرائيل والفلسطينيين

2020-01-31

حياكة "صفقة القرن": الجيش الإسرائيلي يستعد لمواجهة المجهول
حياكة "صفقة القرن": الجيش الإسرائيلي يستعد لمواجهة المجهول

2020-01-31

الأكثر قراءة

استطلاع: أغلبية الإسرائيليين يؤيدون

استطلاع: أغلبية الإسرائيليين يؤيدون "صفقة القرن"

2020-01-31
إصابات بين المصلين بالمسجد الأقصى بعد اقتحام قوات الاحتلال

إصابات بين المصلين بالمسجد الأقصى بعد اقتحام قوات الاحتلال

2020-01-31
إصابة خطيرة لامرأة من باقة الغربية

إصابة خطيرة لامرأة من باقة الغربية

2020-01-31
كارتر:

كارتر: "صفقة القرن" انتهاك للقوانين الدولية

2020-01-31
ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 212 وفاة

ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 212 وفاة

2020-01-31