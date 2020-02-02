الجيش الإسرائيلي يجري مناورة تحاكي مواجهة على عدة جبهات

تنطلق صباح اليوم الأحد، مناورة عسكرية للجيش الإسرائيلي تحاكي مواجهة على عدة جبهات، وذلك لرفع جهوزية الجيش لأي طارئ، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وتأتي هذه المناور على مستوى الأركان العامة للجيش، في ظل تصاعد التصريحات من قبل كبار المسؤولين الإسرائيليين والتي تتوقع تصعيدا قد تشهده المنطقة، بينها خوض حرب على عدة جبهات لبنان، سورية، وقطاع غزة.

وسيتواصل التمرين حتى يوم الأربعاء المقبل، ويهدف للحفاظ على جاهزية القوات على جميع الجبهات، حيث تم تخطيطه في إطار خطة التدريبات السنوية للعام 2020، على حد قول الجيش.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الجيش قوله "انطلق صباح اليوم الأحد، تمرين عسكري على مستوى الأركان العامة، وذلك لمحاكاة القتال متعدد الجبهات، بهدف رفع الجاهزية لتنفيذ جهود تفعيل النيران متعدد الجبهات، وتحسين التعاون والتفاعل بين مقرات القيادة والجهات التي تقوم بتفعيل النيران. وفي التمرين الذي سيجرى في صيغة تمرين مقرات قيادة لمختلف القوات، سيتم محاكاة التخطيط لبلورة الأهداف متعددة الأذرع وسيناريوهات متنوعة، خاصة التعاون والتخطيط والتفعيل في حالات الطوارئ".

ويدور الحديث عن إجراء تمرين بتعاون بين القيادة الشمالية والقيادة الجنوبية والقوات البرية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى هيئة الاستخبارات والاتصالات والحماية في السايبر.

وأجرى الجيش الإسرائيلي، في الفترة الأخيرة، مناورات عدة في البلاد وخارجها، وبضمنها مناورات مع قوات أميركية وأوروبية، وكذلك إخلاء مواطنين من إحدى مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وينظر الجيش إلى عملية إخلاء سكان في حالات الطوارئ على أنها عملية مركبة ومعقدة خلال جولات التصعيد أو العمليات، ولذلك تقرر التشديد على المناورة، وتحقيق أكبر قدر من النتائج الإيجابية.

كما أجرى مناورة عسكرية حاكت اجتياح قرية لبنانية واشتباكات مسلحة مع مقاتلي حزب الله، وأجرى المناورة متدربون في مدرسة الضباط التابعة للجيش الإسرائيلي، في "قاعدة الإرشاد العسكري 1".

وتدرب المشاركون في هذه المناورة، التي جرت تحت عنوان "ورشة القتال المشترك"، على اقتحام قرى لبنانية يتواجد فيها مقاتلو حزب الله.

وأجرى الجيش مناورة عسكرية دولية في قبرص، شارك فيها كل من إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليونان، شملت إنزال قوات في مناطق غير معروفة للقوات.

كما أجرت القيادة الأوروبية للجيش الأميركي "EUCOM"، مناورات عسكرية مع قوات من الجيش الإسرائيلي، يتم خلالها نشر منظومات الدفاع من الصواريخ "THAAD" في لأول مرة إسرائيل، وذلك بعد انتهاء التمرين المشترك "جنفير فلكون" بوقت قصير، وذلك كجزء من تطبيق الفكرة التشغيلية المشتركة بهدف التدرب على قدرات النشر السريعة لهذه المنظومات المركبة، في أرجاء العالم.