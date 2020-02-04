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الاحتلال: إحباط تهريب أسلحة للكوماندوز البحري التابع لحماس

تاريخ النشر: 04/02/2020 - 10:23

الاحتلال: إحباط تهريب أسلحة للكوماندوز البحري التابع لحماس
أفراد في قوة الكوماندوز البحري التابعة لحماس (أرشيف)
عرب ٤٨

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الثلاثاء، إن سلاح البحرية أحبط محاولة تهريب أسلحة إلى قطاع غزة من المنطقة البحرية شمال سيناء، قبل ثلاثة أشهر.

وحسب بيان الاحتلال، فإنه سُمح بالنشر عن ذلك اليوم، وأن العملية جرت بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).

وتابع البيان أن "منظومة السيطرة البحرية رصدت القارب المشتبه في التهريب، ووجهت نحوه محاربي سلاح البحرية".

وأضاف البيان أن القوة البحرية طاردت القارب وأوقفته واعتقلت ناشطين اثنين على متنه، ونقلتهما إلى إسرائيل حيث سلمتهما إلى قوات الأمن للتحقيق معهما.

وقال بيان الاحتلال أنه "تبيّن من التحقيق معهما أنّ الأسلحة كانت مُعدّة لاستخدام قوات الكوماندوز البحري" التابعة لحركة حماس.

واعتبر جيش الاحتلال أن "عمليات الإحباط من هذا النوع تساعد في منع استمرار تسليح منظمة حماس في قطاع غزة، والمساس المباشر بقدرات الكوماندوز البحري التابع لحماس."

وتابع البيان أن سلاح البحرية لجيش الاحتلال "يعمل على مراقبة العمليات الإرهابية والتهريب، والقبض عليها في مراحل متقدمة" بادعاء منع تعاظم قوة الفصائل في القطاع عن طريق البحر.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#قطاع غزة
#الكوماندوز البحري
#حركة حماس
#بحرية الاحتلال الإسرائيلي

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