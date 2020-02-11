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إسرائيل تحتج لدى بلجيكا بسبب دعوة ناشط مناصر للفلسطينيين

تاريخ النشر: 11/02/2020 - 16:30

إسرائيل تحتج لدى بلجيكا بسبب دعوة ناشط مناصر للفلسطينيين
براد باركر (تصوير شاشة)
عرب ٤٨

استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، نائب السفير البلجيكي وقدمت احتجاجا على عدم سحب بلجيكا دعوة الناشط المناهض لإسرائيل، براد باركر، للتحدث أمام مجلس الأمن الدولي. وهذا ثاني احتجاج تقدمه الخارجية الإسرائيلية أمام السفارة البلجيكية خلال أسبوع.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مديرة دائرة أوروبا في الخارجية الإسرائيلية، آنا أزاري، قولها لنائب السفير البلجيكي "إننا نتوقع من بلجيكا إلغاء دعوة باركر ووقف الخط المعادي لإسرائيل الذي تنتهجه بلجيكا كعضو في مجلس الأمن".

وادعت آزاري أنها مستغربة من استدعاء السفير الإسرائيلي في بروكسل، عمانوئيل نحشون، إلى الخارجية البلجيكية لتوبيخه بعد نشر وسائل إعلام انتقادات إسرائيلية ضد بلجيكا بسبب دعوة باركر. وزعمت آزاري أن البلجيكيين لا يمكنهم أن يتوقعوا أن تصمت إسرائيل "عندما يستغلون كونهم الرؤساء المؤقتين لمجلس الأمن من أجل المس بإسرائيل".

ودعت بلجيكا باركر إلى التحدث حول معاناة الفلسطينيين، وخاصة الأطفال، أمام مجلس الأمن الدولي. ويرأس باركر حركة "الدفاع عن أولاد فلسطين"، ويتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وتعذيب الأطفال الفلسطينيين، ودعا إلى محاكمة مسؤولين إسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#إسرائيل
#بلجيكا
#براد باركر

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