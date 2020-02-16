بعد لقاء نتنياهو – البرهان: طائرة إسرائيلية تعبر بالأجواء السودانية

حلقت طائرة مدنية إسرائيلية، لأول مرة رسميا، في أجواء السودان، كنتيجة أولية للقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع رئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان، في أوغندا بداية الشهر الحالي، حسبما ذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني اليوم، الأحد.

وأقلعت طائرة خاصة إسرائيلية من مطار كينشاسا، عاصمة الكونغو، نهاية الأسبوع الماضي، وعبرت أحواء جمهورية وسط أفريقيا والسودان ومصر، واستغرقها هذا المسار خمس ساعات ونصف الساعة. وكانت الطائرة نفسها قد أقلعت يوم الإثنين الماضي، من مطار اللد في وسط إسرائيل وعبرت في أجواء قناة السويس وإريتريا وأثيوبيا وكينيا وأوغندا، واستغرقت هذه الرحلة قرابة سبع ساعات.

وكان البرهان قد صرح إثر لقائه مع نتنياهو إنه سيتم السماح بعبور طائرات إسرائيلية، باستثناء طائرات شركة "إل عال"، في الأجواء السودانية.

وحلقت طائرات إسرائيلية في الأجواء السودانية، في الماضي، لكنها فعلت ذلك بعد التوقف في العاصمة الأردنية عمان، أو في مطار آخر كي لا تسجل الرحلة الجوية أنها قادمة من إسرائيل. والطائرة الخاصة التي عبرت الأجواء السودانية، الأسبوع الماضي، لا تحمل ترخيصا إسرائيليا، لكن قاعدتها الرسمية هي مطار بن غوريون في اللد.

وكان البرهان صرح خلال مؤتمر صحافي إثر لقائه مع نتنياهو أن "الصورة تغيرت بالنسبة للسودان بعد لقائي مع نتنياهو. وقد عُقد اللقاء من دون شروط وبتنسيق مع واشنطن. وسيتم نشر نتيجة اللقاء قريبا، وأولها تحسين الاقتصاد. وستبحث الحكومة في قضية التعاون وبعد ذلك سنطلع إسرائيل. وإذا لم تكن نتائج للمحادثات، فإن المحادثات مع إسرائيل ستتوقف".