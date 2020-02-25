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الجيش الإسرائيلي يرفع القيود في جنوب البلاد

تاريخ النشر: 25/02/2020 - 13:37

الجيش الإسرائيلي يرفع القيود في جنوب البلاد
دمار خلفه سقوط قذيفة صاروخية في بلدة سديروت، أمس (أ.ب.)
عرب ٤٨

أعلن الجيش الإسرائيلي ظهر اليوم، الثلاثاء، عن عودة الحياة إلى مجراها ورفع كافة القيود التي فرضها في جنوب البلاد إثر جولة القتال بين جيش الاحتلال وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال بيان للجيش إنه "في أعقاب تقييم للوضع في قيادة المنطقة الجنوبية وقيادة الجبهة الداخلية، تقرر رفع كافة القيود في السلطات المحلية: أشكلون، نتيفوت، سديروت، المجلس الإقليمي حوف أشكلون، المجلس الإقليمي أشكول، المجلس الإقليمي سدوت نيغف، المجلس الإقليمي شاعر هنيغف".

وأضاف البيان أنه في وقت سابق اليوم، "تقرر فتح كافة الطرق التي أغلقت في الأيام الأخيرة في منطقة غلاف غزة، واستئناف حركة القطارات في خط سديروت – أشكلون".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أوقف الحركة في طرق جنوب البلاد ومنع العاملين من الذهاب إلى أماكن عملهم، إلا في حال وجود أماكن آمنة قريبة منها، وعطل الدوام الدراسي، في أعقاب التصعيد،، أول من أمس. وما زال الدوام الدراسي معلقا، اليوم.

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#جنوب إسرائيل
#الجيش الإسرائيلي
#قيود

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