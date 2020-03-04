  2. إسرائيليات
  3. أخبار

نتنياهو: نحن بأوج وباء عالمي والقادمون من أوروبا يدخلون لحجر

تاريخ النشر: 04/03/2020 - 16:30

نتنياهو: نحن بأوج وباء عالمي والقادمون من أوروبا يدخلون لحجر
عائدون للبلاد في مطار بن غوريون في اللد، في 27 شباط/فبراير الفائت (أ.ب.)
عرب ٤٨

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، عن وجوب دخول جميع المواطنين العائدين إلى البلاد من فرنسا وألمانيا وإسبانيا والنمسا وسويسرا ودول أخرى إلى حجر صحي منزلي لمدة 14 يوما، في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع دخول المواطنين الأجانب إلى إسرائيل.

وخلال مؤتمر صحافي عُقد عصر اليوم، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، "أننا في أوج وباء عالمي، ونطالب القادمين من فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، سويسرا والنمسا بالدخول إلى حجر صحي".

وقال وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، إنه "لن نصادق على اجتماعات بمشاركة أكثر من 5000 شخص خوفا من انتشار كورونا".

وذكرت وكالة رويترز نقلا عن معهد روبرت كوخ أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 240، اليوم، من 196 بعد ظهر يوم أمس. وقال المعهد إن 15 من 16 ولاية ألمانية أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالفيروس، وكانت ولاية نورد راين فستفاليا في غرب البلاد الأكثر تأثرا. ولم تسجل ألمانيا أي حالة وفاة بالفيروس.

وقال موقع "باسبورت نيوز" الإسرائيلي المتخصص بالسياحة والطيران إن وزارة الصحة الإسرائيلية تبحث في فرض قيود كهذه على العائدين من الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب انتشار فيروس كورونا هناك وتقديرات تشير إلى أن عدد المصابين بالفيروس فيها أكثر مما تم نشره.

وتفرض وزارة الصحة الحجر الصحي المنزلي على جميع العائدين من إيطاليا والصين وغيرها.

وفي غضون ذلك، بدأت شركة الطيران الإسرائيلية "إل عال" بفصل مضيفي ومضيفات طيران في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الحاصل في أعقاب انخفاض بيع تذاكر طيران وإلغاء خطوط طيران بعد انتشار فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وقالت "إل عال" في رسائل الفصل إلى العاملين فيها إن "الشركة مضطرة إلى دراسة إنهاء عملك في الشركة وذلك على ضوء أزمة كورونا العالمية وتبعاتها الفورية على الشركة". وبالأمس، وافق مسؤولون كبار في الشركة على التنازل عن 20% من رواتبهم.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#فيروس كورونا
#وزارة الصحة الإسرائيلية
#ألمانيا
#فرنسا
#الولايات المتحدة
#شركة إل عال

حوارات

د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله
د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله

2020-02-29

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الولايات المتحدة بصدد تزويد إسرائيل 8 طائرات تزوي وقود
الولايات المتحدة بصدد تزويد إسرائيل 8 طائرات تزوي وقود

2020-03-04

1177 طالبا بالحجر: "لا يمكن منع انتشار واسع لكورونا بإسرائيل"
1177 طالبا بالحجر: "لا يمكن منع انتشار واسع لكورونا بإسرائيل"

2020-03-04

سيناريوهات ما بعد الانتخابات: الإطاحة بنتنياهو وانشقاق غانتس
سيناريوهات ما بعد الانتخابات: الإطاحة بنتنياهو وانشقاق غانتس

2020-03-04

الأكثر قراءة

نتائج العينات الانتخابية: معسكر نتنياهو 59 مقعدا والمشتركة 15

نتائج العينات الانتخابية: معسكر نتنياهو 59 مقعدا والمشتركة 15

2020-03-03
انتخابات الكنيست الـ23: نسبة التصويت العامة بلغت 71%

انتخابات الكنيست الـ23: نسبة التصويت العامة بلغت 71%

2020-03-03
فرز 92.6% من الأصوات: كتلة اليمين 59 مقعدا والمشتركة 15

فرز 92.6% من الأصوات: كتلة اليمين 59 مقعدا والمشتركة 15

2020-03-03

"المشتركة" تحتفل بالإنجاز وتهاجم عنصرية "كاحول لافان"

2020-03-03
الليكود: حكومة وحدة مع

الليكود: حكومة وحدة مع "كاحول لافان" بدون تناوب

2020-03-03