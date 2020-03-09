غانتس يتوجه رسميا لمركبات "المشتركة".. باستثناء التجمع

قال رئيس تحالف "كاحول لافان"، بيني غانتس، إنه توصل إلى تفاهمات مع رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، أفيغدور ليبرمان، بشأن المبادئ الأساسية لتشكيل حكومة مستقبلية، ومواصلة التعاون بهذا الصدد لمنع جر البلاد إلى انتخابات رابعة.

غانتس وليبرمان.. تفاهمات لمنع انتخابات رابعة

أتت تصريحات غانتس، اليوم الإثنين، عقب جلسة المشاورات التي جمعته مع ليبرمان، وذلك ضمن توجهات "كاحول لافان" لفحص إمكانية تشكيل حكومة أقلية، بدعم نواب القائمة المشتركة باستثناء نواب التجمع الوطني الديمقراطي، الذين جددوا رفضهم التوصية على غانتس.

وتابع غانتس "أنهينا جلسة جيدة، تحدثنا خلالها عن المبادئ الأساسية التي تمكننا التعاون من أجل تشكيل الحكومة وإخراج إسرائيل من المستنقع، ومنع جر البلاد لانتخابات رابعة". مضيفا "الحديث يدور عن مبادئ مشتركة وسنواصل التقدم في العمل".

من جانبه، قال ليبرمان عقب اجتماعه مع غانتس، "بالفعل كانت جلسة جيدة"، لافتا إلى أن كل الخيارات مطروحة للنقاش، وأضاف أن "أسوء هذه الخيارات التوجه إلى انتخابات مرة أخرى".

وأضاف ليبرمان "فقط بعد أن يحصل رئيس الدولة على نتائج الانتخابات الرسمية ويمنح كتاب التكليف لأحد الأشخاص، سوف نتقدم بشكل منظم من أجل تشكيل حكومة ومنع التوجه للانتخابات".

غانتس يهاتف قيادات المشتركة باستثناء التجمع

وأجرى غانتس اتصالات هاتفية مع قيادات القائمة المشتركة باستثناء حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حيث تحدث مع رئيس القائمة، أيمن عودة، ورئيس كتلة المشتركة، أحمد طيبي، ورئيس القائمة الموحدة، منصور عباس.

وكرر غانتس خلال اتصالاته الهاتفية اعتزامه تشكيل حكومة "تخدم جميع المواطنين في إسرائيل يهودا وعربا، وسعيه لمنع جر البلاد لانتخابات رابعة"، وفق ما جاء في بيان صدر عنه.

وكانت كتلة القائمة المشتركة قد أكدت أنه لا قرار بعد بخصوص التوصية على غانتس، في ظل "عدم توجه ‘كاحول لافان‘ الرسمي والعلني"، مشددة على أنه من يريد مخاطبة القائمة "عليه أن يتوجه للمشتركة بمركباتها الأربعة"، وفق ما جاء في بيان صدر عن القائمة.

واعتبرت القائمة المشتركة أن "المواقف التي صدرت من غانتس و‘كاحول لافان‘ غير كافية، وتعتبر استهتارا بجماهيرنا، وعليهم الآن التراجع عن موقفهم والتواصل مع القائمة المشتركة علنا. وعليه فإنّ الكرة الآن في ملعب ‘كاحول لافان‘، وغانتس يدرك ذلك جيدًا".

وفي ما يتعلق بمسألة التوصية، لفت البيان إلى أن "الأحزاب الأربعة طرحت مواقفها، وحتى الآن الموضوع لم يُقر، ولا نجد أي سبب لإقراره طالما لم يكن أي توجه رسمي وعلني من ‘كاحول لافان‘ لطلب توصية القائمة المشتركة".

وشددت القائمة المشتركة على وحدة مركباتها، وجاء في البيان أنه "لن نرضى بسياسة دق الأسافين داخل القائمة المشتركة، ومن يريد مخاطبتها عليه أن يتوجه للقائمة المشتركة بمركباتها الأربعة".

"كاحول لافان" يسعى لتشكيل حكومة أقلية

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، اجتمع غانتس بعضوي الكنيست يوعاز هندل، وتسفي هاوزر، في محاولة منه لإقناعهما من أجل دعم إقامة حكومة أقلية.

وأكدت مصادر مطلعة في تحالف "كاحول لافان" على دراية بمحاور الجلسة أن هندل وهاوزر، امتنعا عن الالتزام بدعم خطوة من شأنها أن تؤدي إلى تشكيل حكومة أقلية، حتى في حال كان القرار ملزما لجميع أعضاء الكتلة.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر في "كاحول لافان" قولهم إن "الهدف هو تشكيل حكومة على وجه السرعة، وبالمقابل الإبقاء على الباب مفتوحا لإمكانية انضمام حزب الليكود وأحزاب من كتلة اليمين، بحيث أن تشكيل حكومة وحدة وطنية بحاجة لمرحلتين".

وفي ظل المعارضة التي يبديها هندل وهاوزر لتشكيل حكومة أقلية، قال رئيس حزب "تيلم"، موشيه يعالون "في حال لم يدعم هندل وهاوزر خطوة تشكيل حكومة أقلية عليهما الاستقالة"، بيد أن مصدر مطلع في "كاحول لافان"، أكد أن تصريحات يعالون لا تعتبر شرطا وإنما تصريحات عابرة.