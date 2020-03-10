تداعيات كورونا: تقليص العمل بالمطار وحجر صحي على 100 مستوطن

تواصل وزارة الصحة الإسرائيلية متابعة الإجراءات في البلاد والمطار والمعابر، والهادفة إلى الوقاية ومنع انتشار فيروس كورونا، علما أنه تم الإعلان عن تشخيص 50 حالة مصابة بالفيروس.

وضمن الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة بقرار من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، فرض الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما، بدءا من اليوم الثلاثاء، على كل مواطن يعود من خارج البلاد.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" أنه بسبب فيروس كورونا واعتبارا من اليوم الثلاثاء، ينتقل مطار بن غوريون للعمل بشكل محدود.

وقررت الإدارة ولجنة الموظفين تخفيض النشاط والقوى العاملة بنسبة 70 % على الفور، ومن المتوقع أن يتم فصل جماعي لموظفين وعمال في سلطة المطارات بالبلاد في الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وسجلت مساء الإثنين، 11 إصابة جديدة ما يرفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 50، ومن المرجح أن ترتفع هذه الأعداد بين من تم فرض الحجر الصحي عليهم في أواخر شباط/ فبراير الماضي، إذ مع انتهاء فترة الحجر لمدة 14 يوما تشخص الإصابات لدى من أصيب بالعدوى.

وشرعت وزارة الداخلية بدءا من يوم الإثنين، فرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما على العائدين للبلاد بعد زيارتهم للأراضي المصرية كذلك.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الإسكان والهجرة أنه بدءا من يوم الخميس المقبل، يتعين على أي أجنبي يدخل إلى البلاد عبر المعابر البرية والجوية والبحرية إثبات قدرته على التقيد بتعليمات السلطات بالدخول إلى الحجر الصحي لمدة 14 يوما من موعد دخوله البلاد.

وفي سياق الفحوصات والمتابعة الطبية للمصابين بالفيروس، يرقد الشاب المقدسي (38 عاما) سائق الحافلة السياحية المصاب بفيروس كورونا، في مستشفى بوريا في طبرية، وحالته ما زالت خطيرة، ويتلقى العلاج اللازم، والطاقم الطبي يبذل كل ما بوسعه لإنقاذ حياته، علما أنه طرأ تحسن ملحوظ على وضعه الصحي.

ووفقا للمستشفى، فإن المصاب ما زال تحت التخدير والتنفس الاصطناعي وحالته ما زالت خطيرة، لكن هناك علامات وفحوصات مخبرية تشير إلى تحسن طفيف طرأ على حالته الصحية التي باتت مستقرة رغم خطورتها.

وعلى الرغم من إجراءات الوقاية إلا أنه يتم يوميا تسجيل إصابات جديدة بالفيروس، وأعلن المجلس الاستيطاني "شومرون" وضع 100 من المستوطنين بينهم 33 طفلا في الحجر الصحي المنزلي، وذلك بسبب إصابة 4 من أفراد عائلة من مستوطنة في الضفة بفيروس كورونا.

وعقد رئيس المجلس الاستيطاني، موشي دغان، جلسة طائرة بمشاركة طواقم مهنية وذلك لبحث السبل لمنع تفشي الفيروس في المستوطنات.

وفي الجنوب، افتتح في مستشفى سوروكا في بئر السبع قسم خاص لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، إذ أقيم القسم بشكل منعزل عن مختلف أقسام المستشفى، علما أنه ترقد مريضة في المستشفى بعد أن جرى تشخيص إصابتها بالفيروس.