  2. إسرائيليات
  3. أخبار

نتنياهو: رصد 10 مليارات شيكل لإنقاذ الاقتصاد من أضرار كورونا

تاريخ النشر: 11/03/2020 - 14:14

نتنياهو: رصد 10 مليارات شيكل لإنقاذ الاقتصاد من أضرار كورونا
نتنياهو يوم السبت الماضي (أ.ب.)
عرب ٤٨

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في تصريح حول استعدادات الاقتصاد الإسرائيلي لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، إن "لكورونا تأثير كبير على الوضع الاقتصادي" وأن الحكومة سترصد 10 مليارات شيكل كمساعدة أولية لإنقاذ الاقتصاد الذي تضرر من انتشار كورونا.

وأضاف نتنياهو، في مؤتمر صحافي بمشاركة وزير المالية، موشيه كاحلون، ووزير الاقتصاد ومحافظ بنك إسرائيل ومدير عام وزارة المالية، أن "وضع الاقتصاد الإسرائيلي أفضل من وضع معظم الاقتصادات في العالم. والجهاز المالي صامد والبطالة متدنية، وهذه أفضليات كبيرة لدى الدخول إلى هذه الأزمة. وهذا تحد نعتقد أن بإمكاننا التعامل معه من أجل أن نتمكن من عبوره بسلام في نهاية المطاف. والهدف هو السماح بجريان عمل متواصل للمرافق الاقتصادية".

من جهة أخرى، دعا عشرات رؤساء السلطات المحلية في إسرائيل إلى تشكيل "حكومة طوارئ قومية" من أجل حل أزمة فيروس الكورونا، وذلك من خلال عريضة تم إرسالها، اليوم الأربعاء، إلى نتنياهو، ورئيس كتلة "كاحول لافان"، بيني غانتس، ورئيس الدولة، رؤوفين ريفلين.

وبادر إلى العريضة رئيسة بلدية يهود – مونسون، المحامية ياعيلا مكليس. وقال الموقعون على العريضة إنه "في الوقت الذي ينفلت فيه وباء الكورونا في العالم كله ويهدد مواطني إسرائيل أيضا، حان الوقت لتجاهل السياسة الصغيرة والرخيصة، التي تدمر دولتنا منذ سنة وتشكيل حكومة طوارئ قومية، سواء لفترة قصيرة أو تحقق هدفها وتستمر في وجود بعد انتهاء الأزمة أيضا – وهذا أمر الساعة".

ودعت العريضة نتنياهو وغانتس إلى تكرار تشكيل حكومة وحدة إبان حرب حزيران/يونيو 1967. "بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، التاريخ يدعوكما إلى القيام بعمل مثل (رئيس الحكومة الإسرائيلية حينها ليفي) أشكول وبيغن (رئيس المعارضة مناحيم بيغن)، وأظهروا حسا قياديا مطلوبا في الوضع الراهن من أجل دولة إسرائيل والشعب الساكن في صهيون والذي انتخبكم قبل أسبوع واحد فقط".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#فيروس كورونا
#نتنياهو
#رؤساء سلطات محلية
#الاقتصاد الإسرائيلي

حوارات

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله
د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله

2020-02-29

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

77 مصابا بكورونا: مريض تواجد بمؤتمر حضره كوخافي
77 مصابا بكورونا: مريض تواجد بمؤتمر حضره كوخافي

2020-03-11

غانتس وبيرتس: سنستمر بتشكيل حكومة ومنع انتخابات رابعة
غانتس وبيرتس: سنستمر بتشكيل حكومة ومنع انتخابات رابعة

2020-03-11

التحذير من انعدام القدرة لعلاج مرضى نفسيين مصابين بكورونا
التحذير من انعدام القدرة لعلاج مرضى نفسيين مصابين بكورونا

2020-03-11

الأكثر قراءة

فرص تشكيل حكومة أقلية تتقلص: أبيكاسيس تخلط الأوراق

فرص تشكيل حكومة أقلية تتقلص: أبيكاسيس تخلط الأوراق

2020-03-10
لبيد: المشتركة ستدعمنا مرة واحدة ونفضل حكومة مع الليكود

لبيد: المشتركة ستدعمنا مرة واحدة ونفضل حكومة مع الليكود

2020-03-10
تشديد القيود لمواجهة كورونا

تشديد القيود لمواجهة كورونا

2020-03-10

"المشتركة" تلتقي "كاحول لافان" الثلاثاء ودعوة للتجمع

2020-03-10
نتنياهو يتملص من الحجر وترامب مستعد للخضوع لفحص كورونا

نتنياهو يتملص من الحجر وترامب مستعد للخضوع لفحص كورونا

2020-03-10