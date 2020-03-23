أردان: يجب فرض الإغلاق الشامل لمنع تفشي كورونا

قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد أردان، إن الحكومة بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات المشددة التي تفضي لفرض الإغلاق الشامل في البلاد، وذلك لمنع تفشي فيروس كورنا المستجد.

وتزامنت هذه التصريحات مع إعلان وازرة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 1238 شخصا، بينهم 24 حالة وصفت بأنها خطيرة، و34 حالة متوسطة و1142 حالة طفيفة.

وتمهيدا للإغلاق الشامل، أفادت إذاعة الجيش أن الشرطة توجهت رسميا على سلطات الجيش من أجل تخصيص 16 وحدة من الجيش للمساعدة في فرض الإغلاق الشامل.

وتطرق إردان في حديثه للإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" إلى الإجراءات وأنظمة الطوارئ التي سيتم اتخاذها في ظل الارتفاع المتواصل في الإصابات بالفيروس، بالقول "سنتقدم بشكل تدريجي لفرض الإغلاق الشامل، بحيث سيحظر على مئات آلاف من العمال والموظفين الذهاب إلى أمكان العمل".

وأوضح أردان بأن الشرطة ستستعين بقوات من الجيش من أجل فرض الإغلاق الشامل، ومعالجة من يخرق حظر التجوال، وفحص المواطنين الذين سيتواجدون خارج منازلهم، كما سيتم تقسيم البلاد إلى مناطق بحسب انتشار الفيروس والإصابات التي تسجل في كل منطقة.

وأبدى أردان قلقه حيال ما سيحصل بعد أسبوع أو أسبوعين بكل ما يتعلق بمعطيات تفشي الفيروس، مبينا أنه دعا قبل نحو أسبوع إلى ضرورة فرض إجراءات مشددة وتقييدات إلى حد الإغلاق الشامل لأسبوعين، كإجراء وقائي لمنع تفشي الفيروس

ووفقا لوزير الأمن الداخلي، فإنه في حال الإغلاق الشامل ستكون إمكانية لخروج المواطنين من منازلهم قليلة جدا، وسيسمح بذلك فقط في حالات الضرورة القصوى، مبينا ضرورة اعتماد آليات لفحص درجات الحرارة للمواقع والأماكن التي سيسمح لها استقبال الجمهور.