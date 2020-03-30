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ارتفاع نسبة البطالة في إسرائيل إلى 22.7% بسبب كورونا

تاريخ النشر: 30/03/2020 - 10:01

ارتفاع نسبة البطالة في إسرائيل إلى 22.7% بسبب كورونا
سوق في القدس الغربية، الأحد الماضي (أ.ب.)
عرب ٤٨

قالت مصلحة التشغيل الإسرائيلية اليوم، الإثنين، إن نسبة البطالة ارتفعت إلى 22.7%، حيث بلغ إجمالي العاطلين عن العمل 944,832 طالب عمل، بينهم 786,991 طالب عمل تسجلوا للحصول على مخصصات البطالة منذ مطلع الشهر الحالي، و90% أخرجوا إلى إجازة غير مدفوعة الأجر، في أعقاب التعليمات والقيود التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لمعطيات مصلحة التشغيل، فإنه منذ الساعة الخامسة من مساء أمس وحتى الساعة الخامسة من فجر اليوم تسجل 5,373 طالب عمل جديد. وتسجل أمس 23,946 طالب عمل.

وقال مدير عام مصلحة التشغيل، رامي غراور، أمس، إنه "على الرغم من أن وتيرة التسجيل في مصلحة التشغيل تبدو كأنها تباطأت قياسا بأسابيع سابقة، لكن علينا أن ندرك أن هذا ليس كبح الاتجاه ولا تغيير فيه. ولا يزال الكثير من الإسرائيليين ينضمون يوميا إلى دائرة طالبي العمل في إسرائيل، وبهذه الوتيرة، واضح لنا أنه سيكون في إسرائيل أكثر من مليون طالب عمل قبل حلول عيد الفصح اليهودي".

وأضاف غراور أن مصلحة التشغيل نقلت المعلومات اللازمة حول طالبي العمل إلى مؤسسة التأمين الوطني. "نقلنا 96% من المسجلين ومن الآن سنحول يوميا المسجلين الجدد من يوم الأمس. ونعتني بذلك بالسرعة الممكنة، كي يتلقى الإسرائيليون مخصصات البطالة التي يستحقونها قبل الفصح".

وتابع أنه "مددنا فترة الحفاظ على حقوق المسجلين لدينا حتى نهاية الشهر، بحيث سنعترف بحق جميع الذين قدموا طلباتهم حتى 31.3.2020 وكأنهم تسجلوا في 15.3".


#كورونا
#فيروس كورونا
#نسبة البطالة
#عاطلون عن العمل
#مصلحة التشغيل

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