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نتنياهو سيخضع لفحص كورونا بعد إصابة مستشارته بالفيروس

تاريخ النشر: 30/03/2020 - 07:11

نتنياهو سيخضع لفحص كورونا بعد إصابة مستشارته بالفيروس
نتنياهو خلال مؤتمر صحافي حول كورونا، 14 آذار/مارس الحالي (أ.ب.)
عرب ٤٨

يتوقع أن يخضع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لفحص كورونا، بعدم أن تم تشخيص إصابة مستشارته لشؤون الكنيست والحريديين، ريفكا بالوخ، بالفيروس. وقالت مصادر في مكتب نتنياهو قبيل فجر اليوم، الإثنين، إنه ستتخذ إجراءات وفقا لتعليمات وزارة الصحة، خاصة وأن بالوخ كانت على مقربة من نتنياهو ووزراء ومستشارين لنتنياهو في الأيام الأخيرة.

وخضعت بالوخ لفحص كورونا بعد تشخيص إصابة زوجها بالفيروس، وأدخِل المستشفى وهو في حالة طفيفة، في نهاية الأسبوع الماضي. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن توترا ساد مكتب رئيس الحكومة خلال انتظار نتائج فحص بالوخ، على خلفية تواجدها بالقرب من نتنياهو وعدد من الوزراء مؤخرا.

وقال مكتب نتنياهو في بيان، أمس، وقبل معرفة إصابة بالوخ بالعدوى، إن نتنياهو والمحيطين به يحافظون على المسافة بين شخص وآخر بموجب تعليمات وزارة الصحة.

وكان نتنياهو وزوجته ونجله، يائير، قد خضعوا قبل أسبوعين، لفحوص كورونا، تبينت جميعها أنها سليمة وعدم تشخيص إصابة بالفيروس. وأجريت فحوصات كهذه لفريق العمل المقرب من نتنياهو أيضا.

وفيما تفرض السلطات الإسرائيلية إغلاق جزئيا في البلاد، بهدف منع انتشار فيروس كورونا، امتنعت الحكومة، أمس، عن الإعلان عن إغلاق كامل، ولكنها أعلنت أنها ستشدد الرقابة على قواعد الإغلاق الجزئي.

بلغ عدد الإصابات بكورونا في إسرائيل 4,247 شخصا، بينهم 66 في حالة خطيرة، حسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة أمس. وتوفي من جراء الفيروس 15 شخصا، حتى أمس، وجميعهم من المسنين الذين عانوا من أمراض مزمنة أيضا.


#كورونا
#فيروس كورونا
#نتنياهو

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