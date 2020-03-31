الصحة الإسرائيلية: 4831 إصابة بكورونا و17 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، عن تسجيل4831 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 69 إصابة بحالة خطيرة جدا، فيما سجلت وفيتان جراء الفيروس، ما يرفع عدد الوفيات إلى 17.

ووفقا للمعطيات، فإن 2580 من المصابين يعانون من إصابات طفيفة ويتواجدون في المنازل، بينما 619 مصابا يخضعون للعلاج في الفنادق، فيما يبلغ عدد من يخضع للعلاج في المستشفيات، 879 مصابا، بينهم 95 بحالة متوسطة، و83 بحالة خطيرة، و69 بحالة خطيرة جدا، فيما بلغ عن 169 مصابا قد تعافوا من المرض.

وأفادت وزارة الصحة بتسجيل وفيتان بسبب الفيروس، حيث أعلن في مستشفى صرفند "أساف هروفية" عن وفاة امرأة (49 عاما) من اللد، أدخلت للعلاج بالمستشفى يوم الخميس الماضي، وأعلن الطاقم الطبي عن وفاتها صباح اليوم، علما أنها تعاني من أمراض مزمنة.

يذكر أن تمار بيرتس من سكان اللد التي توفيت صباح اليوم جراء إصابتها بالفيروس، انجبت توأما يبلغا من العمر 4 سنوات، وقد توفي والدهما بعد إنجابهما.

يشار إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في اللد وصل إلى 34، وفي القدس 568.

كما أعلن في مستشفى "شيبا" في رمات غان عن وفاة امرأة (50 عاما)، بعد أن أصيبت بالفيروس، حيث أخضعت للعلاج لمدة 10 أيام، لكن تدهورها وضعها الصحي وأقر الطاقم الطبي وفاتها.

ويأتي الإعلان عن الارتفاع في الإصابات والوفيات بعد ساعات من مصادقة الحكومة على تعليمات الإغلاق الجزئي التي أصدرها في وقت سابق رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بغرض الحد من انتشار فيروس كورونا، على أن تدخل التعليمات حيز التنفيذ صباح يوم الأربعاء.

وزير الصحة يوصي بعزل بني براك بسبب كورونا

إلى ذلك، تفحص وزارة الصحة وبالتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون إلى تشديد الإجراءات ومضاعفة الرقابة في التجمعات السكنية التي يقطنها اليهود الحريديم، فيما دعا الوزير يعقوب ليتسمان، إلى فرض الإغلاق وعزل بلدة بني براك بسبب تفشي الوباء بصفوف سكان المدينة.

وأوصى ليتسمان للحكومة بفرض الإغلاق والعزل على بني براك، لافتا إلى أن ما يحدث في المدينة كارثي بسبب تفشي الفيروس، حيث تشير المعطيات أن كل شخص ثالث من المدينة يتم إخضاعه للفحوصات تشير النتائج إلى إصابته بالفيروس.

وطالب الوزير جميع صناديق المرضى في بني براك العمل على تعميق الوعي بين السكان الحريديم، وحثهم على إجراء الفحوصات لاكتشاف الفيروس.

وفي سياق انتشار الفيروس في صفوف الحريديم، أظهرت معطيات حصل عليها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن عدد الإصابات بالفيروس في مدينة بني براك يقترب من عددها في القدس.

وتشير المعطيات تسجيل 505 إصابة بالفيروس في بني براك، بينما في القدس سجلت 568 إصابة، علما أن القدس أكثر بـ5 أضعاف من بني براك من ناحية التعداد السكاني.

كما أظهرت المعطيات أن 33% ممن أخضعوا للفحوصات من سكان بني براك شخصوا بإصابتهم بالفيروس، بينما من القدس كانت النسبة 10%، ومن تل أبيب توقفت عند 6%.

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