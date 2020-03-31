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نسبة البطالة ترتفع لـ23.3%: 969,693 طالب عمل

تاريخ النشر: 31/03/2020 - 16:33

نسبة البطالة ترتفع لـ23.3%: 969,693 طالب عمل
مصالح تجارية مغلقة في مدينة الناصرة، اليوم (عرب48)
عرب ٤٨

أعلنت مصلحة التشغيل الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، أن نسبة البطالة ارتفعت إلى 23.3%، بعد أن تسجل منذ الساعة الخامسة من مساء أمس وحتى الخامسة من فجر اليوم 7,130 طالب، من أجل الحصول على مخصصات بطالة.

وارتفع عدد الذين تسجلوا في مصلحة التشغيل منذ مطلع آذار/مارس الحالي إلى 811,824، بينهم 90% من العاملين الذين أخرِجوا إلى إجازة غير مدفوعة الراتب، بسبب التعليمات والقيود التي تفرضها الحكومة الإسرائيلي في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا، بينما تم فصل 6.4% من العمل. وبلغ إجمالي العاطلين عن العمل 969,693 طالب عمل.

في سياق متصل، هاجم رئيس نقابة العمال العامة (الهستدروت)، أرنون بن دافيد، الخطة الاقتصادية التي أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، موشيه كاحلون، وتقضي برصد ميزانية قدرها 80 مليار شيكل لمواجهة التبعات الاقتصادية للأزمة المالية التي تسبب بها انتشار كورونا، وإغلاق شبه كامل للمرافق الاقتصادية.

وقال بن دافيد لموقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني، اليوم، إنه "لا أرى الآن بشائر كبيرة للمرافق الاقتصادية بحيث ينهض الجمهور صباحا ويقول إنه توجد هنا دولة اهتمت بي".

وشدد بن دافيد على "أننا الدولة الغربية الوحيدة التي لم تصدر بعد خطة لدعم المرافق الاقتصادية، وهذه (الخطة) جاءت متأخرة جدا، وكان ينبغي أن تكون جاهزة منذ أسبوعين. لقد وضعوا خطة، لكن يد وزارة المالية ترتجف وهم يلعبون بالأرقام".

وتابع "أنا لا أرى الثمانين مليارا. ولا أرى حاليا مستقلين قادرون على التوجه إلى صندوق وإخراج مال منه، وإنما رأينا بيروقراطية مانعة، وأريد أن أرض ضخ مال أكثر".


#كورونا
#فيروس كورونا
#بطالة
#الهستدروت
#خطة طوارئ اقتصادية

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