  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الجيش الإسرائيلي: ضحايا كورونا في إيران أعلى بأضعاف

تاريخ النشر: 01/04/2020 - 10:34

الجيش الإسرائيلي: ضحايا كورونا في إيران أعلى بأضعاف
نقل جثة متوفي بكورونا للدفن قرب طهران، أول من أمس (أ.ب.)
عرب ٤٨

يتابع الجيش الإسرائيلي تأثير وباء كورونا على الدول في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها إيران، وانعكاسات ذلك على إسرائيل. وشنت إسرائيل غارة قرب مدينة حمص في سورية، الليلة الماضية، فيما اعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الأربعاء، أن إيران مستمرة في خطوات تموضعها في سورية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها، إن التقارير الإيرانية تتحدث عن وفاة قرابة ثلاثة آلاف شخص بكورونا، لكن تقديرات الجيش الإسرائيلي هي أن العدد الحقيقي للضحايا في إيران أعلى بأربع أو خمس مرات، وأنه يوجد لهذا الوضع "تأثير دراماتيكي" على الاقتصاد الإيراني وعلى "المساعدات المتوقعة لحزب الله وجهود التموضع في سورية".

ويتوقع الجيش الإسرائيلي أن يتسبب الوضع الذي يصوره في إيران بتقليص المساعدات لحزب الله وخطوات التموضع في سورية، "بسبب ضغوط داخلية للجمهور بتحويل الاستثمارات إلى الجهاز الصحي بدلا من تسليح المحور الشيعي". يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يوضح سبب تقديراته بشأن أعداد ضحايا كورونا في إيران.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنه "على خلفية الحقيقة أن جنرالات إيرانيين توفوا بكورونا في سورية أيضا، فإن حزب الله اختار الابتعاد عن ضباط إيرانيين لمنع الإصابة بالعدوى، وقسم من هؤلاء الضباط غادروا لبنان".

واستبعد الجيش الإسرائيلي صحة الأنباء حول إصابة أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، بكورونا، لكنه اعتبر أن نصر الله هو الرجل "البالغ المسؤول" في لبنان والذي يتولى المسؤولية عن موضوع محاربة كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الغارة الإسرائيلية قرب حمص، أمس، جاءت في وقت دخل فيه ثلاثة من بين أرفع أربعة ضباط إسرائيليين إلى حجر صحي - وهم رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، وقائد الجبهة الداخلية، تامير يادعي، وقائد شعبة العمليات، أهارون حاليفا. وأعلن الجيش الإسرائيلي بعد إجراء فحوصات لهم أنهم ليسوا مصابين بالفيروس، لكنهم سيبقون في الحجر الصحي في مكاتبهم حتى بعد غد.


#كورونا
#فيروس كورونا
#الجيش الإسرائيلي
#إيران
#لبنان
#سورية
#حزب الله

حوارات

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نتنياهو قد يشكل حكومة بدون غانتس
نتنياهو قد يشكل حكومة بدون غانتس

2020-04-01

كورونا: رفع متدرج للتقييدات بعد الفصح والإبقاء على عطلة المدارس
كورونا: رفع متدرج للتقييدات بعد الفصح والإبقاء على عطلة المدارس

2020-04-01

المستشفيات الإسرائيلية تستخدم أدوية مضادة للملاريا والالتهابات لمواجهة كورونا
المستشفيات الإسرائيلية تستخدم أدوية مضادة للملاريا والالتهابات لمواجهة كورونا

2020-04-01

الأكثر قراءة

كورونا: ما عدد المصابين في البلدات العربية ومتى تجرى الفحوصات؟

كورونا: ما عدد المصابين في البلدات العربية ومتى تجرى الفحوصات؟

2020-03-31
الصحة الإسرائيلية: 4831 إصابة بكورونا و18 حالة وفاة

الصحة الإسرائيلية: 4831 إصابة بكورونا و18 حالة وفاة

2020-03-31
تسجيل إصابات جديدة بالكورونا في المجتمع العربي

تسجيل إصابات جديدة بالكورونا في المجتمع العربي

2020-03-31
تقييدات مشددة منذ الأربعاء: الحكومة تصادق على الإغلاق الجزئي للحد من كورونا

تقييدات مشددة منذ الأربعاء: الحكومة تصادق على الإغلاق الجزئي للحد من كورونا

2020-03-31
20 دولة خالية من فيروس كورونا.. من هي؟

20 دولة خالية من فيروس كورونا.. من هي؟

2020-03-31