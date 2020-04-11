الصحة الإسرائيلية: 101 حالة وفاة و10,743 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 6 وفيات و335 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ الحصيلة الإجمالية، 10,743 مصابا من بينهم 101 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أنه "من مجمل الإصابات هناك 8972 وصفت حالتهم بسيطة، 154 متوسطة و175 خطيرة من بينهم و129 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي".

ولفتت إلى أن 659 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات، من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة، فيما يخضع 6810 مصابين للعلاج المنزلي، بينما تستقبل الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا 1061.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن 1341 مصابا تماثلوا للشفاء، في حين أوضحت أنها تقوم بدراسة ملفات 771 مصابًا لتحويلهم لمراكز العلاج المناسبة.

وتوفيت مسنة (91 عاما) عانت من أمراض مزمنة، كانت ترقد في قسم العناية المركزة في مستشفى شيبا "تال هشومير" في رمات غان، في وقت سابق اليوم، كانت موصولة لجهاز التنفس الاصطناعي، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن عدد الإصابات الخطيرة التي أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق صباح اليوم (180 حالة) ارتفعت بأكثر من 10%، فيما ارتفعت الإصابات الخطيرة لدى الإعلان عن الحصيلة المسائية 4.8%، وارتفع عدد الموصولين بجهاز التنفس الغصطناعي بـ4% (129 حالة).

فرض ارتداء الكمامات.. بدءًا من صباح الأحد

هذا ويبدأ من صباح يوم غد، الأحد، سريان مفعول التعليمات الملزمة بوضع الكمامات كل مدة المكوث خارج البيت، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وتطال القواعد الجديدة جميع المواطنين باستثناء الأطفال دون سن السادسة وذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون ارتداء الكمامات لأسباب صحية.

ويستثنى من هذه القواعد كذلك سائقي السيارات أثناء القيادة، بالإضافة إلى العاملين الذين يعملون معا بشكل دائم بشرط التزامهم بقواعد التباعد الاجتماعي.

وفي سياق متصل، أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قراراً بوقف استقبال رحلات الإسرائيليين العائدين من الخارج.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن قرار تعليق رحلات العائدين جاء لحين وضع تدابير قضائية تلزمهم بالخضوع للحجر الصحي لدى وصولهم، في فنادق أعدتها وزارة الأمن الإسرائيلية.

وفي وقت سابق كشفت القناة ذاتها، أن عشرات الإسرائيليين عادوا من ولاية نيوجيرسي الأميركية صباح السبت، ولم يتم إخضاعهم لفحص كورونا أو قياس درجة حراراتهم أو إلزامهم الحجر الصحي وفق تعليمات حكومية سابقة،.

وبحسب تقرير لمركز المعلومات الوطني لمكافحة كورونا (حكومي)، فإن نحو ثلث من أصيبوا بالفيروس في البلاد خلال الشهر الماضي، هم عائدون من الخارج.